Ribeira avanza en la reurbanización de su trama urbana: ahora, la calle Colón
La Diputación financia el 80% del proyecto, con 214.372 €, y se actuará en el tramo comprendido entre las rúas Lugo y Pondal
El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, visitó este miércoles Ribeira, donde se reunió con el alcalde, Luís Pérez, para abordar diferentes proyectos que contarán con el apoyo de la institución provincial. Uno de ellos es el de la reforma integral de la calle Cristóbal Colón, entre las vías Lugo y Eduardo Pondal.
La Diputación financiará con 214.372 € el ochenta por ciento de esta actuación, y el Concello aportará los 53.593 restantes.
La remodelación de la rúa Cristóbal Colón incluye la reducción de la calzada a un único carril de circulación, la creación de una franja de aparcamiento en línea en el lado derecho y el ensanchamiento de las aceras, que alcanzarán los 2,20 metros en el margen izquierdo y 3,60 metros en el derecho. Además, también se contempla reforzar la iluminación de la zona, garantizando un entorno más seguro.
Este proyecto se suma a la reurbanización llevada a cabo en la Praza do Centenario y varias calles de su entorno, en el marco de una estrategia para mejorar la movilidad urbana entre ese espacio, el parque de Abesadas y las plazas del Concello, de España (ubicada en la zona de O Rueiro) y de Uxío Novoneyra.
El alcalde ribeirense provechó la visita de Xosé Regueira para solicitar a la Diputación coruñesa un proyecto para ensanchar la carretera provincial de Oleiros; la pavimentación e instalación de la red de abastecimiento de agua en la calle Romero Ortiz; y medidas de mejora de la seguridad vial en la carretera que une Santa Uxía con Castiñeiras y Aguiño.
