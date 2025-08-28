Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROXECTO

Ambar fomenta a inclusión das persoas con diversidade funcional a través da vela

A iniciativa crea ademais oportunidades de convivencia na comunidade

Usuarios de Ambar gozando da navegación a vela.

Usuarios de Ambar gozando da navegación a vela. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Asociación Ambar, de Ribeira, achegou ao mundo da vela 23 persoas persoas con diversidade funcional a través do seu programa de actividades deportivas, de ocio e inclusión social, cofinanciado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF xestionado dende Cogami.

Unha iniciativa que ten como obxectivo promover a inclusión social das persoas con diversidade funcional a través de actividades deportivas e de ocio, creando ademais oportunidades de convivencia con outras persoas e axentes da comunidade.

Unha das travesías a vela promovidas por Ambar.

Unha das travesías a vela promovidas por Ambar. / Cedida

O proxecto xurdiu da necesidade de afondar na inclusión dende a perspectiva da cohesión social entre diferentes axentes, fomentando a autonomía das persoas no seu entorno próximo e evitando que se institucionalice a persoas con diversidade en actividades illadas. Por esa razón, "o proxecto xira a través da participación tanto de persoas mozas, como doutros membros da comunidade fomentando así as relacións sociais e o apoio mutuo", subliñan dende Ambar.

