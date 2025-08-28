EFICIENCIA
Boiro dota de instalación fotovoltaica a depuradora municipal
O Concello licitou o proxecto orzamentado en 88.916 euros
O Concello de Boiro saca a licitación o proxecto para instalación fotovoltaica de autoconsumo con inxección cero na depuradora municipal. O importe da actuación ascende a 88.916,55 euros e as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas mediante a Plataforma de Contratación do Sector Público.
A edificación na que se vai instalar é a da estación depuradora de augas residuais (EDAR), situada no lugar de Cabo de Cruz, e que na actualidade conta con diversos problemas de filtracións de auga e humidades. O proxecto contempla a intervención na cuberta e fachada para corrixir as filtracións e humidades.
O proxecto ten como obxecto a realización dun sistema de xeración de enerxía eléctrica mediante enerxía solar fotovoltaica conectada á rede interior do centro. Trátase dunha instalación fotovoltaica de autoconsumo composta por 84 módulos.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Santiago
- Santiago retira al año una decena de tarjetas para aparcar en plazas de movilidad reducida
- El atropello de A Coruña se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones