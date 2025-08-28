Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EFICIENCIA

Boiro dota de instalación fotovoltaica a depuradora municipal

O Concello licitou o proxecto orzamentado en 88.916 euros

Casa consistorial de Boiro

Casa consistorial de Boiro / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro saca a licitación o proxecto para instalación fotovoltaica de autoconsumo con inxección cero na depuradora municipal. O importe da actuación ascende a 88.916,55 euros e as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas mediante a Plataforma de Contratación do Sector Público.

A edificación na que se vai instalar é a da estación depuradora de augas residuais (EDAR), situada no lugar de Cabo de Cruz, e que na actualidade conta con diversos problemas de filtracións de auga e humidades. O proxecto contempla a intervención na cuberta e fachada para corrixir as filtracións e humidades.

O proxecto ten como obxecto a realización dun sistema de xeración de enerxía eléctrica mediante enerxía solar fotovoltaica conectada á rede interior do centro. Trátase dunha instalación fotovoltaica de autoconsumo composta por 84 módulos.

