Un camión pierde más de 13.000 kilos de harina de pescado al salirse de una curva en Ribeira

Un total de once sacos acabaron sobre la carretera en la zona de San Roque

Imagen de los sacos en el arcén.

Imagen de los sacos en el arcén. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

Efectivos del GAEM de Ribeira y del parque de bomberos de la localidad tuvieron que retirar este jueves varios sacos que se desprendieron de un camión en la carretera provincial DP-7301 a la altura de la zona de San Roque.

Ocurrió en torno a la una de la tarde, cuando el camión, con motivo del desplazamiento de la carga, se salió de la vía. Los aproximadamente una docena de sacos de más de 1.200 kilos de peso cada uno, cargados con harina de pescado, acabaron sobre la calzada.

