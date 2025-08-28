Un camión pierde más de 13.000 kilos de harina de pescado al salirse de una curva en Ribeira
Un total de once sacos acabaron sobre la carretera en la zona de San Roque
Ribeira
Efectivos del GAEM de Ribeira y del parque de bomberos de la localidad tuvieron que retirar este jueves varios sacos que se desprendieron de un camión en la carretera provincial DP-7301 a la altura de la zona de San Roque.
Ocurrió en torno a la una de la tarde, cuando el camión, con motivo del desplazamiento de la carga, se salió de la vía. Los aproximadamente una docena de sacos de más de 1.200 kilos de peso cada uno, cargados con harina de pescado, acabaron sobre la calzada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Santiago
- Santiago retira al año una decena de tarjetas para aparcar en plazas de movilidad reducida
- El atropello de A Coruña se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones