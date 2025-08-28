Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROGRAMA

Ciberseguridade e os retos da IA no plan formativo para mozos de Boiro, Rianxo e A Pobra

A xornada, aberta ao público, celebrarase o 4 de setembro no auditorio rianxeiro

Alcaldes, representantes da Xunta e alumnado do programa integrado de emprego.

Alcaldes, representantes da Xunta e alumnado do programa integrado de emprego. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Programa de Emprego Xuventude I, que levan a cabo de forma conxunta os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra, organiza unha xornada formativa en ciberseguridade na empresa e os retos ante a implantación da IA. A xornada será aberta ao público e terá lugar o xoves 4 de setembro no salón de actos do auditorio de Rianxo.

A primeira das ponencias será ás 10.00 horas e tratará sobre Ciberseguridade na empresa. Será impartida por José Antonio Resúa, técnico informático do Concello de Boiro e experto en ciberseguridade. A segunda ponencia sobre Retos da empresa/economía ante a implantación da IA será impartida por Miguel Anxo Bastos Boubeta, profesor titular da Facultade de CC Políticas da USC.

O Programa de Emprego Xuventude I é un programa mixto de emprego e formación promovido polo Concello de Boiro xunto cos concellos de Rianxo e A Pobra que está cofinanciado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e a Unión Europea a través do mecanismo FSE+. Está dirixido a persoas de 18 a 30 anos cuxa finalidade é facilitar a inserción laboral de persoas mozas desempregadas por medio da súa cualificación profesional.

TEMAS

Tracking Pixel Contents