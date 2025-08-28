OBRAS
Licitan a mellora da infraestrutura viaria do parque empresarial de Boiro
O orzamento da actuación ascende a 137.031,97 euros
O Concello de Boiro saca a licitación o proxecto de mellora da infraestrutura viaria no parque empresarial de Espiñeira. O presuposto base de licitación ascende aos 137.031,97 euros e as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas mediante a Plataforma de Contratos do Sector Público.
O proxecto que se vai a levar a cabo contempla dar continuidade ás actuación de mellora que se veñen realizando nos últimos anos, de xeito que se vai realizar o asfaltado dun camiño de acceso dende o polígono a unha parcela municipal e outro que da acceso a unha pista forestal; o asfaltado de dous aparcadoiros públicos; o pintado do firme da vía na Fase II e o acondicionamento dun novo aparcadoiro público.
O parque empresarial de Espiñeira comezou a súa andadura no ano 1998 e na actualidade conta cunha superficie de máis de 300.000 metros cadrados con preto do 90% das súas parcelas ocupadas. Como consecuencia do tempo transcorrido dende a súa execución e o alto nivel de ocupación, as infraestruturas viarias presentan diversas necesidades e melloras.
Esta actuación conta co financiamento da Consellaría de Economía e Industria, mediante as axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
