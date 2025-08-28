Marisqueo entre restos arqueológicos
Fernando Abraldes entregará a Patrimonio el trozo de una vasija, datada entre los siglos XVI y XVIII, que entró en su rastro cuando faenaba en Aguiño
El mar es una caja de sorpresas. La costa gallega atesora un importante patrimonio arqueológico subacuático que, de vez en cuando, aflora permitiéndonos completar el complejo puzzle de la Historia.
Unas veces, los hallazgos son de calado. Cañones, monedas, pecios... Otras, son más anecdóticos. Pero, como dice Miguel Vidal, director del museo municipal de Ribeira, "cada una de las piezas que, con mayor o menor interés arqueológico, emerge del pasado, habla. Habla de un momento de la Historia, de un contexto, de una travesía, de una ruta de tráfico marítimo, de un naufragio...".
Hace unas semanas, un mariscador de Aguiño, Fernando Abraldes (quien, además, es concejal de Mar de Ribeira), encontró entre la arena y las almejas de su rastro el trozo de una vasija, datada entre los siglos XVI y XVIII, cuando faenaba en la playa de Zafra junto a sus compañeros Julio Lampón y Álvaro Calo.
Abraldes pondrá la pieza a disposición de la Dirección Xeral de Patrimonio, organismo al que, sin embargo, solicitará que ese trozo de la Historia se custodie en la sede de la cofradía de Aguiño.
Acompañado de su esposa, Isa Novoa; de los ediles Vicente Mariño y Herminia Pouso; del patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría; de su amigo Julio Lampón; y del director del museo ribeirense, Miguel Vidal, Fernando Abraldes mostraba este jueves con orgullo la humilde pieza como el tesoro arqueológico que realmente es.
El hallazgo plantea para muchos un debate: ¿Sería interesante promover exploraciones subacuáticas en zonas costeras de especial interés desde el punto de vista arqueológico?
El ámbito de la isla ribeirense de Sálvora es, sin duda, de especial interés en ese asentido. Escenario del naufragio del Santa Isabel, fue zona de refugio de embarcaciones en travesías complicadas porr temporales.
"¿Interesante? Por supuesto", señala Miguel Vidal.
De momento, mariscar entre restos arqueológicos es un privilegio reservado a quienes se la juegan a diario en el mar.
