Carretes de fotos o implantes dentales: así se valorizan los descartes de la pesca

El Centro Tecnológico del grupo empresarial Jealsa, de Boiro, acogió este jueves la presentación del balance del proyecto Life Refish, desarrollado durante tres años por dos empresas de la corporación, Jealsa Foods y Valora Marine Ingredients, para analizar las posibilidades que ofrece la valorización de subproductos y fracciones de descarte de diversas especies de pescados y mariscos.

Jealsa contrató a la consultora Inxenia para analizar los impactos ambientales asociados a esos procesos de valorización y, a través de las empresas Jealsa Foods y Valora, desarrolló un proyecto de I+D+i en base a las materias primas aportadas por las firmas y entidades colaboradoras del mismo: Nova Pescanova aportó subproductos de merluza, langostino y potón gigante; Stolt Sea Farm, de rodaballo; Opromar, de jurel, caballa y bacaladilla; y Jealsa, de túnidos.

En el proyecto participaron también el Grupo de Investigacións Mariñas del CESIC y la Universidade de Vigo (que, a través del grupo de investigación Gen, cuantificó económicamente los impactos ambientales de los procesos de valorización y los beneficios sociales de los nuevos productos generados, en base al precio que tendrían en el mercado).

Paula Souto, coordinadora de I+D+i de Jealsa Foods, explicó que de la pluma (endoesqueleto) del potón gigante y de las cabezas y colas de los langostinos se extraen quitina y quitosano, componentes con los que se pueden fabricar, por ejemplo, carretes fotográficos. El auge de la fotografía digital ya no juega a favor en esa línea de negocio, pero también se pueden fabricar biofilms para envases.

Y, con la fracción mineral de la espina, se pueden fabricar implantes dentales o elaborar fertilizantes y suplementos alimenticios para animales, ricos en calcio y fósforo.