Carretes de fotos o implantes dentales: así se valorizan los descartes de la pesca
El grupo Jealsa estudió durante tres años y en alianza con otras empresas del sector, las posibilidades de subproductos de diversas especies: generarían un negocio de 9 millones
El Centro Tecnológico del grupo empresarial Jealsa, de Boiro, acogió este jueves la presentación del balance del proyecto Life Refish, desarrollado durante tres años por dos empresas de la corporación, Jealsa Foods y Valora Marine Ingredients, para analizar las posibilidades que ofrece la valorización de subproductos y fracciones de descarte de diversas especies de pescados y mariscos.
Jealsa contrató a la consultora Inxenia para analizar los impactos ambientales asociados a esos procesos de valorización y, a través de las empresas Jealsa Foods y Valora, desarrolló un proyecto de I+D+i en base a las materias primas aportadas por las firmas y entidades colaboradoras del mismo: Nova Pescanova aportó subproductos de merluza, langostino y potón gigante; Stolt Sea Farm, de rodaballo; Opromar, de jurel, caballa y bacaladilla; y Jealsa, de túnidos.
En el proyecto participaron también el Grupo de Investigacións Mariñas del CESIC y la Universidade de Vigo (que, a través del grupo de investigación Gen, cuantificó económicamente los impactos ambientales de los procesos de valorización y los beneficios sociales de los nuevos productos generados, en base al precio que tendrían en el mercado).
Paula Souto, coordinadora de I+D+i de Jealsa Foods, explicó que de la pluma (endoesqueleto) del potón gigante y de las cabezas y colas de los langostinos se extraen quitina y quitosano, componentes con los que se pueden fabricar, por ejemplo, carretes fotográficos. El auge de la fotografía digital ya no juega a favor en esa línea de negocio, pero también se pueden fabricar biofilms para envases.
Y, con la fracción mineral de la espina, se pueden fabricar implantes dentales o elaborar fertilizantes y suplementos alimenticios para animales, ricos en calcio y fósforo.
La UE prohibirá en 2026 arrojar al mar los descartes de la pesca
De la piel de los túnidos se extraen componentes para la elaboración de gelatinas y colágenos, y de las cabezas se obtienen aceites de pescado para, por ejemplo, productos de alimentación infantil. «Y es que sus niveles de Omega 3 son muy similares a los de la leche materna», señala David Cabanelas, director de Valora, quien añade que «la valorización de las materias primas aportadas por las empresas participantes en el proyecto generaría un volumen de negocio de 9 millones».
La valorización se acelerará con la entrada en vigor de una nueva ley comunitaria de descartes de la pesca. Actualmete los barcos pueden arrojar esos descartes por la borda, pero la legislación que entrará en vigor en 2026 prohibirá esa práctica y obligará a traerlos a tierra, ampliando el horizonte de la valorización, una actividad que redunda en beneficio de la sostenibilidad y la competitividad.
Tras el acto celebrado este jueves en el Centro Tecnológico de Jealsa los asistentes degustaron un menú elaborado por un chef del restaurante Chicolino en base a creativas recetas para las que utilizó especies en las que se centró el proyecto Life Refish: bao de jurel con cremoso de guisantes aromatizados en aceite de jurel y albahaca; teja de arroz y rodaballo ahumado con mousse de boniato infusionado en su propio jugo; cestita de tartar de tomate y caballa adobada con aguacate aromatizado de atún; y rollito de palomitas de lirio sobre espuma de cachelos trufados.
