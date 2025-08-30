El alcalde asegura que Noia lleva dos años sin depurar sus aguas residuales

Dos semanas después de su toma de posesión, el alcalde de Noia, Francisco Pérez, analizó este viernes la situación económica del Concello y pasó revista a los principales problemas relacionados con la gestión con los que se encontró.

Acompañado del edil de Facenda, Manuel Seijas (líder de Marea Cidadá, que forma el bipartito con el PSOE), dijo que el nuevo Gobierno arranca haciendo frente a una deuda de 6,7 millones, de los que 4 son con la Mancomunidade Serra do Barbanza, a los que se suman 600.000 € pendientes de la cuota anual a esa entidad; 1,1 millones con otras administraciones; y 1 millón con proveedores (por facturas recibidas en las tres últimas semanas sin consignación presupuestaria).

Pérez citará a los acreedores «para validar las obras realizadas y los servicios prestados» y advirtió que «no pagaremos ni un euro que no esté justificado» porque «ninguna de esas facturas está fiscalizada por Intervención».

El regidor añadió que «todas las partidas del presupuesto están agotadas», aunque aclaró que no peligran los salarios de los aproximadamente 180 trabajadores municipales «porque antes de la moción de censura forzamos que se garantizase crédito para ese fin y para poder celebrar las fiestas».

Pero el regidor desveló un panorama no menos preocupante relacionado con la gestión del día a día. «Al llegar al Gobierno nos enteramos de que estaban circulando vehículos municipales sin ITV o sin seguro», aseguró.

Pero la situación más preocupante tiene que ver con el saneamiento. Según Pérez, «Noia lleva dos años sin depurar sus aguas residuales». Seijas añadió que, debido a ello, «el Concello está pagando una multa anual y deberá afrontar un expediente de sanción abierto por la UE».

«No funciona ninguno de los 14 bombeos de aguas residuales, que están yendo directamente al mar», aseveró el mandatario.

Respecto a las obras que Augas de Galicia está ejecutando en la depuradora de Abruñeiras, el alcalde dijo que «agradecemos esa inversión, pero, aunque mejorará la calidad del tratamiento, no aumentará su capacidad respecto a la de la anterior instalación».

Almacén de agua para 4 horas

Asimismo, aseguró que tampoco las mejoras en la estación de tratamiento de agua potable mejorarán la capacidad de almacenamiento, «que es para 4 horas».

El Coliseo Noela está cerrado porque hay que cambiar la climatización: se instaló un sistema de pélets, prohibido en edificios públicos. Y el albergue de A Chaínza (cuya apertura anunció el exalcalde Santiago Freire para marzo) no tiene conexiones de agua, luz y saneamiento.