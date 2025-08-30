Luto en Cabo de Cruz por uno de sus veteranos bateeiros

La villa de Cabo de Cruz (Boiro) está de luto tras conocerse la trágica muerte de Rafael Rodríguez, un veterano bateeiro jubilado, de 70 años, que fue hallado muerto a las 23.00 horas del viernes en el mar, cerca de una batea de su propiedad, ubicada en las proximidades de la playa de Carragueiro. Por la tarde, había partido a bordo de su lancha Claudia para visitar la batea.

La voz de alerta saltó al caer la noche, cuando los tripulantes de otra embarcación avistaron la lancha de Rafael amarrada a la estructura de cría de mejillón. A bordo no había nadie, ni tampoco en la referida batea.

Tras identificar la lancha y constatar que el titular tampoco estaba en su domicilio, se activó un dispositivo de búsqueda, al que se sumaron efectivos de Salvamento Marítimo, como la Salvamar Sargadelos y el helicóptero Helimer 401, además de otras embarcaciones de bateeiros de Cabo de Cruz.

En torno a las once de la noche, durante el rastreo de la zona, los efectivos participantes localizaron el cuerpo del bateeiro flotando en el mar, muy cerca de la propia batea.

El cadáver fue trasladado por la Salvamar Sargadelos al puerto de Cabo de cruz, y de allí fue llevado al Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, para practicarle la autopsia y esclarecer las causas de la muerte.