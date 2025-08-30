Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sardiñada, procesión marítima e festa da auga nas Festas do Carme de Porto do Son

Os festexos comezan o día 7 e rematan o 11 de setembro con fogos de artificio

O alcalde, segundo esquerda, coa técnica de Cultura e os membros da comisión presentando as festas / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

Porto do Son celebrará do 7 ao 11 de setembro as Festas do Carme, unhas datas marcadas en vermello no calendario de toda a veciñanza sonense. Durante cinco días veciños e visitantes poderán gozar de pasarrúas, torneo de fútbol, procesións, misas solemnes, verbenas, grandes orquestras e unha festa da auga e fogos de artificio.

O acto de presentación estivo presidido polo alcalde, Luis Oujo, acompañado por membros do Goberno local e a técnica de Cultura, Lidia Moledo. O rexedor destacou que "estas festas son unha das celebracións máis destacadas de Porto do Son" e agradeceu o labor de "todas as persoas que fan posible esta festa".

As celebracións comezarán o domingo 7, con pasarrúas a cargo do grupo de gaitas CanleBó e a saída dos cabezudos Os Viqueiras de Ordes desde o CEIP Santa Irene cara a Praza de España. Alí terá lugar o pregón ás 13.30 horas, a cargo de Juan Fuentes.

Pola tarde disputarase o torneo de fútbol Copa Concello de Porto do Son Memorial Emilio García, que enfrontará á U.D. Queiruga e a S.D. Xuño. Á noite chegará a primeira verbena amenizada polas orquestras Los Españoles e Marbella e a disco móbil Chocolate.

O luns, día 8, será o día grande. Ás 10.30 horas partirá a procesión da Virxe do Carme desde a capela da Atalaia ata a explanada portuaria, onde ás 11.00 horas se celebrará a misa solemne de campaña. Ao finalizar terá lugar a procesión marítima coa tradicional ofrenda floral polos falecidos no mar, finalizando a mesma cunha tirada de fogos de artificio. A música na verbena correrá a cargo das orquestras América SL e New York.

O martes, os sonenses renderán homenaxe á Virxe de Loreto. Haberá misas na capela ás 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00 e 19.00 horas. A liturxia solemne celebrarase ás 13.00 horas, acompañada pola Banda de Música de Caamaño. De seguido haberá sardiñada no campamento de Loreto amenizada por Paco de Leña. A xornada rematará cunha verbena coa orquestra Kubo e a disco móbil Chocolate.

O mércores 10 será o día de San Roque, con misa solemne na capela de Atalaia e posterior procesión acompañada pola Banda de Música de Caamaño. Los Satélites e Finisterre amenizarán a verbena.

As festas rematarán o xoves 11 coas celebracións na honra da Caridade. A misa solemne será ás 12.00 horas na igrexa parroquial, seguida de procesión. Pola tarde, a partir das 17.00 horas, haberá unha festa da escuma para a rapazada no Xardín Portuario, onde tamén poderán gozar dos inchables Tikolandia.

As orquestras París de Noia e Triunfo, xunto coa disco móbil Chocolate, amenizarán a fin de festa. Á medianoite haberá tamén unha gran sesión de fogos de artificio e, a continuación, pasarrúas e festa da auga con traca final acompañada pola Charanga Os Celtas.

