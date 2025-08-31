Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito formativo e de inserción laboral co obradoiro Tahume de Ribeira e Porto do Son

Os dous alcaldes están satisfeitos coa colaboración entre administracións

Autoridades e alumnos na clausura do obradoiro Tahume.

Autoridades e alumnos na clausura do obradoiro Tahume. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A décima edición do obradoiro Tahume, promovido polos concellos de Ribeira e Porto do Son, acadou un novo éxito formativo e de inserción laboral. No acto de clausura, o alcalde ribeirense, Luís Pérez, subliñou que «cando as administracións se xuntan, colaboran e estamos man a man por un proxecto ao final saen cousas positivas, como isto que é formar durante dez anos a persoas para que poidan ter un futuro laboral».

O seu homólogo do Son, Luis Oujo, mostrouse moi satisfeito polo traballo feito. «Todos os Tahumes foron bos, pero este foi de dez porque o labor que se realizou tanto en carpintería coma en forestais foi excepcional».

Á clausura asistiu tamén o director territorial da Consellería de Emprego, Juan José Couce, quen destacou «o traballo tanxíbel desenvolvido para a veciñanza dos dous concellos», e loou a colaboración entre administracións.

