A Pobra activa os servizos de conciliación Madruga e Comedor

Estarán dispoñibles dende o 8 de setembro ata o mes de xuño de 2026

Casa consistorial da Pobra do Caramiñal. / Concello da Pobra

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

A Concellería de Igualdade da Pobra do Caramiñal reafirma a súa aposta pola conciliación familiar co próximo lanzamento e inicio dos servizos de monitorado de Madruga e Comedor. Ambas prestacións estarán dispoñibles desde o luns, 8 de setembro, e ata o mes de xuño.

As persoas interesadas en facer uso de calquera dos programas deberán anotarse previamente entregando a ficha de inscrición cuberta e asinada con dous días hábiles de antelación ao inicio do servizo. Deste xeito, se unha familia precisa destes programas o primeiro día do curso escolar 2025-2026, deberá entregar a documentación, como máximo, o mércores, 3 de setembro. A solicitude estará dispoñible ao longo de todo o curso pero esta deberá facerse, en todo caso, con dous días hábiles de antelación.

A documentación poderá entregarse a través da sede electrónica (instancia xeral), de forma presencial no servizo de Igualdade e, ao longo do período lectivo, ao monitorado do Madruga e Comedor. A inscrición poderá realizarse tanto por mes natural completo como por medio mes, días soltos ou por días esporádicos.

O Concello mantén os mesmos prezos que en convocatorias anteriores, aplicándose un desconto do 50% para segundos irmás e unha bonificación do 100% para o terceiro fillo.

