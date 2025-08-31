MUNICIPAL
A Pobra activa os servizos de conciliación Madruga e Comedor
Estarán dispoñibles dende o 8 de setembro ata o mes de xuño de 2026
A Concellería de Igualdade da Pobra do Caramiñal reafirma a súa aposta pola conciliación familiar co próximo lanzamento e inicio dos servizos de monitorado de Madruga e Comedor. Ambas prestacións estarán dispoñibles desde o luns, 8 de setembro, e ata o mes de xuño.
As persoas interesadas en facer uso de calquera dos programas deberán anotarse previamente entregando a ficha de inscrición cuberta e asinada con dous días hábiles de antelación ao inicio do servizo. Deste xeito, se unha familia precisa destes programas o primeiro día do curso escolar 2025-2026, deberá entregar a documentación, como máximo, o mércores, 3 de setembro. A solicitude estará dispoñible ao longo de todo o curso pero esta deberá facerse, en todo caso, con dous días hábiles de antelación.
A documentación poderá entregarse a través da sede electrónica (instancia xeral), de forma presencial no servizo de Igualdade e, ao longo do período lectivo, ao monitorado do Madruga e Comedor. A inscrición poderá realizarse tanto por mes natural completo como por medio mes, días soltos ou por días esporádicos.
O Concello mantén os mesmos prezos que en convocatorias anteriores, aplicándose un desconto do 50% para segundos irmás e unha bonificación do 100% para o terceiro fillo.
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- «Se llamaba Pepita y venía mucho a la Praza de Abastos»
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Localizan el cuerpo sin vida de un marinero desaparecido en una batea en Boiro
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- Crónica social compostelana | Ochenta aniversario de Santiago Brea Lamas
- El Obradoiro de Epi se estrena con victoria ante el Leyma