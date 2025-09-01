La ‘esteiranía’ a través del fútbol

Tras toda una vida dedicada a la enseñanza, Diego Mayo, vecino de la parroquia muradana de Esteiro (Muros), ha plasmado su profundo amor hacia sus raíces en la obra Deportivo Esteirano, una creación literaria que navega a través de las apasionantes historias que reivindican el sentimiento comunitario esteirano utilizando el fútbol como hilo conductor.

El autor comenzó con el proyecto en 2018, acudiendo a hemerotecas como la de la Cidade da Cultura de Galicia para dar con el material necesario para contar la historia de la parroquia de la manera más completa posible, identificando así a los protagonistas e instituciones principales que impulsaron social, económica y políticamente la villa a lo largo del siglo pasado.

En su relato, Mayo expone cómo diversas entidades jugaron un impacto capital en la evolución del club de fútbol. Especialmente, destaca la antigua fábrica de conservas de Legarda, donde llegó a trabajar el que fue el primer entrenador del equipo, Manuel Rodríguez López, también conocido como Flautín.

Escuela del Pósito de Pescadores

Otra de las instituciones sobre las que escribe es la Escuela del Pósito de pescadores de la parroquia de Santa Mariña de Esteiro, cuyos alumnos formaban las plantillas que representaban al Deportivo Esteirano allá por los años 30. «Puiden dar conta de que as persoas que ían a esa escola feita para os fillos dos pescadores eran os que xogaban ao fútbol», explica el escritor.

Otra de las grandes historias con las que se topó en su investigación fue la de Narciso Veloso, un hombre de más de noventa años que le aportó un curioso testimonio. «É o fillo do último alcalde republicano do Concello de Muros, que tivo que fuxir do lugar no 1936 e chegou a estar preso. É fascinante que o seu fillo esté vivo para contar a súa perspectiva daquela época, aínda máis tendo en conta que xogou para o equipo», indica Mayo.

Otro de los personajes sobre los que se centra es José Torea, un antiguo jugador de los años 40 cuyo legado representa a la perfección el sentimiento que Diego Mayo describe como esteiranía, el cual hace referencia a ese amor incondicional de pertenencia hacia la villa y, en este caso también, al equipo de fútbol, pues desde su hijo hasta sus tataranietos todos han vestido con orgullo los colores rojiazules. «Casos coma este simbolizan que o deporte é algo especial en Esteiro», constata con rotundidad el muradano.

Joyas gráficas de hace casi 100 años

Mayo llevó a cabo una extensa labor de documentación para apoyar su obra con pruebas gráficas. Muchas de ellas son recortes de periódicos de hace casi un siglo con crónicas de los partidos. «É impresionante que se conserve algo así. Chamoume moito a atención que algúns ata escribían as aliñacións e referíanse aos xogadores que non coñecían poñéndolles ‘X’ ou ‘descoñecido’», dice.

Fútbol femenino en 1970

Otro de los grandes hallazgos que descubrió el autor mientras creaba la obra fue que en 1970, con motivo de las fiestas de San Roque, se jugó en la parroquia de Santa Mariña de Esteiro un partido de fútbol femenino. «As costumes naqueles tempos non eran como son agora. Por iso, que haxa probas de que nunha vila como a nosa as mulleres xa xogasen ao fútbol pareceume curioso», declara sobre este asunto.

Diego Mayo es el socio número cuatro del equipo actualmente conocido como Sociedad Cultural Recreativa e Deportiva Esteirana, llegó a ser el capitán de la escuadra durante un tiempo y, según cuenta,«este proyecto significa todo. É unha forma de mostrar a alma e o orgullo que sinten os esteiráns pola súa terra».