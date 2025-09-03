Evacuada una persona al Clínico tras ser rescatada en una playa de Porto do Son

Una persona tuvo que ser evacuada este pasado martes tras ser rescatada del agua de una playa de Porto de Son. Fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago.

Según ha informado el 112, los hechos ocurrieron en torno a las 19.00 horas en la playa de Coira, en Goiáns. En ese momentos varios particulares contactaron con emergencias para informar de que sacaran del agua a una persona que necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Desde el 112 se informó al 061, a Salvamento e Gardacostas, al GES de Noia y a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Tras ser rescatada del agua y reanimada en la playa, la persona fue trasladada al centro sanitario para recibir atención médica especializada.