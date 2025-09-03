O Dúo Simant ofrecerá un concerto conxunto ca Banda de Música de Noia no Liceo da localidade
Celebrarase este sábado día 6 ás dez da noite
A concelleira de Cultura de Noia, Chelo Martínez; o presidente da Banda de Música de Noia, Efrén Rama Martínez, e o director, Martín Moares; e o presidente da Sociedade Liceo de Noia, Óscar Prego Boente, presentaron o concerto conxunto da Banda de Música de Noia coa agrupación Simant Dúo, que terá lugar este sábado 6 ás 22.00 horas no Liceo.
Efrén Rama sinalou “a gran calidade musical do Dúo Simant, formado por dous músicos de altísimo nivel que teremos o pracer de poder escoitar unha vez máis en Noia”. “Para o concerto deste sábado contan cun repertorio variado e que lle resultará coñecido a todos os públicos, con máis dunha sorpresa”, engadiu.
“Para nós é unha gran oportunidade tocar ao carón do Dúo Simant. Non deixamos pasar unha oportunidade de ensaio e estamos convencidos de que será un concerto fantástico”, dixo Martín Moares, quen engadiu que “confiamos en que este concerto sirva tamén para achegar a cada vez máis xente á Banda de Música, así como á Escola de Música que poñeremos a andar no vindeiro mes en colaboración co Concello”.
“Para nós é un pracer poder colaborar neste tipo de eventos, e máis aínda recibir por segundo ano consecutivo a un artista da talla de Rubén Simeó, a quen xa tivemos o pracer de acoller o pasado ano”, indicou Óscar Prego. "Estamos convencidos de que, con colaboración e boa disposición, podemos seguir mantendo en Noia unha cultura viva”, engadiu,
Pola súa banda, Chelo Martínez quixo sinalar o papel clave que tanto do Liceo de Noia como a Banda de Música teñen no entorno cultural local. "A Banda de Música leva máis de cen anos dando vida e música a esta vila, e son case cen os que leva o Liceo de Noia traballando pola cultura local. Non podemos senón ofrecerlles a nosa completa colaboración, e estamos máis que agradecidos polo seu labor”, dixo.
