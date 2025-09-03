Sesenta e dous cativos farán uso este curso en Muros do servizo Madrugadores
É totalmente gratuíto e hai inscritas un total de corenta e cinco familias
O Concello de Muros consolida e amplía o seu servizo municipal Madrugadores nos centros educativos neste curso escolar 2025/26. Neste comezo de curso hai inscritos 17 nenos e nenas no CEIP Plurilingüe de Louro (11 familias); 33 no CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío (24 familias) e 12 no CEIP Ramón de Artaza y Malvárez (10 familias).
En total, 45 familias e 62 nenos.
«É unha satisfacción ver que esta medida para impulsar a conciliación se consolida», sinala a alcaldesa, María Lago.
«Trátase dunha prioridade para nós; un servizo municipal e financiado ao 100% polo Concello que permite fixar poboación en Muros», engadiu.
«Despois da primeira experiencia cun curso completo de xestión municipal, nas últimas semanas consensuamos coas familias usuarias e os centros os novos detalles do servizo para que facilite de forma efectiva a conciliación e ninguén quede fóra», explica Laura Rivadeneira, concelleira de Ensino.
«A conciliación é moi necesaria para dar pasos cara a igualdade; por iso é tan importante este servizo gratuíto de Madrugadores», sinala pola súa banda Maruxa Martínez, concelleira de Igualdade.
Dende a administración local organizáronse para esta semana reunións coas familias usuarias, que serán este xoves, 4 setembro, ás 18.00 horas, no CEIP de Louro, e ás 19.30 horas no CEIP Ramón de Artaza, e o venres 5, ás 18.00 horas, no CEIP Ricardo Tobío.
