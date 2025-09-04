Los alumnos del colegio rianxeiro de Asados no irán a clase: la ANPA y el centro exigen que se refuerce el profesorado

Los padres y madres del CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) no llevarán a sus hijos a clase ni el lunes, cuando empiece el nuevo curso, ni en las siguientes jornadas, como media de protesta, porque consideran que «as necesidades educativas do centro non están cubertas e é necesario reforzar o profesorado».

La ANPA y la dirección del centro solicitaron desdoblar el aula de 5º de Primaria y que se cubra la plaza de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe a tiempo completo, "pero foi denegado", señalan.

La ANPA presentó todos los informes sobre la situación del alumnado "para que o tiveran en conta e fixeran desdoble de 5º Primaria, onde hai 28 nenos ponderados, moitos con necesidades educativas, e tamén cubrir as horas de PT e AL a xornada completa, xa que actualmente son insuficientes para atender a todo o alumnado", señala Estela Cristobo, portavoz del colectivo de padres y madres del colegio.

"Despois de solicitar tamén por rexistro as demandas ante a Consellería, e ante a falta de resposta, o próximo luns, convocados pola ANPA e por unanimidade, non levaremos os nosos fillos ao colexio, á espera dunha solución", indica.

Según la ANPA es necesario contar con un profesorado "que poida atender dun xeito máis efectivo as dificultades do alumnado" y, ante tal situación, "a única opción é un desdobre".

Estela Cristobo es madre de tres alumnos en el colegio Ana María Diéguez y dos de sus hijos se encuentran en la clase para la que se solicita el desdoble.

Asegura que está "moi preocupada por unha situación que non é desexable".

Por su parte, la Consellería de Educación asegura que dota a todos los centros del personal necesario y que, concretamente, en el caso del CEIP Ana María Diéguez de Asados, "cúmprese coas ratios e en ningún curso se supera o número máximo de alumnado: en 5º de Primaria son 24 alumnos sen ponderar, polo que non se ten que desdobrar a aula".

"Tendo en conta o alumnado ponderado, medida exclusiva de Galicia, e co obxectivo de dar unha mellor atención a este alumnado, a Consellería reforza nestes días o cadro de persoal cun docente máis a media xornada", explican desde dicho departamento autonómico.

Según Educación, del total de las 220 plazas con las que cuenta el centro, actualmente están ocupadas 113. La distribución de alumnos curso a curso es, según la Consellería, de 25 alumnos repartidos en dos clases de Infantil; 18 alumnos en 1º de Primaria; 12 alumnos en 2º de Primaria; 14 alumnos en 3º de Primaria; 10 alumnos en 4º de Primaria; 24 alumnos en 5º de Primaria; y 10 alumnos en 6º de Primaria.

Además, considera que "levar os nenos e nenas ao colexio é unha obriga legal" y que "non se lles pode privar dese dereito básico".