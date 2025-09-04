El ‘Awadi’ arde en silencio mientras le extraen toneladas de agua contaminada
Con dos focos aún activos, aunque controlados, el barco resiste a flote con 20 toneladas de combustible, que de momento no se ve necesario retirar
Por tercer día consecutivo, el arrastrero Awadi seguía humeando este miércoles en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado en la tarde del lunes. Aunque el fuego está controlado, a primera hora de este miércoles se activaban otros dos focos: uno en la popa y otro en el parque de pesca (por la tarde ya eran solo dos). Y es que el fuego avanza silencioso por las entrañas del buque consumiendo la gran cantidad de aceites, latiguillos y cableado que hay en su interior.
Los equipos de extinción no ven riesgo de explosión. La armadora del barco envió dos camiones-cisterna de la empresa Ingaroil por si en algún momento es necesario extraer las 20 toneladas de combustible que hay en su interior, aunque, de momento, no lo considera necesario. En todo caso, de serlo, no se podría hacer hasta dar el incendio por extinguido.
Lo que sí se inició en la tarde de este miércoles fue la extracción de la gran cantidad de agua contaminada que se acumuló en el buque (por una vía de agua que pudo ser taponada y por las tareas de extinción). Con tal motivo, Portos había desplegado al mediodía una barrera anticontaminación. Una extracción no exenta de dificultades, pues las mangueras se atascan.
El Awadi sigue a flote, aunque escorado hacia estribor unos 25 grados (llegó a estarlo casi 40). Para mejorar su estabilización se retiraron el martes unas treinta toneladas de diversos materiales.
El presidente de Portos, José Antonio Álvarez, que este miércoles supervisó los trabajos junto a la jefa de zona de ese organismo, Lorena Solana, dijo que el armador, Luis Gómez, «está donde tiene que estar». Y, en efecto, está a pie de muelle colaborando con los numerosos profesionales del operativo. Álvarez dijo que «la situación es cada vez mejor», pero añadió que no puede decirse que ya no hay riesgo de hundimiento: «No habrá tranquilidad hasta el final», dijo.
‘Praia do Castro’: el roce de un buque abandonado
Nada más declararse el incendio en el Awadi el lunes, Portos ordenó desplazar, por razones obvias, dos embarcaciones que estaban atracadas junto a este buque por la zona de proa y otra que lo estaba por la popa. Pero hay un arrastrero que permanece pegado al barco incendiado, rozándolo con la punta de su proa. Es el Praia do Castro, otro arrastrero que lleva años abandonado en el muelle comercial de Ribeira y que está a la espera de subasta al no haber sido localizado su propietario.
Fue precisamente su peculiar situación administrativa la que impidió moverlo de su emplazamiento para despejar la zona del incendio.
La gran preocupación en estos momentos es que no se produzca un vertido del gasoil del Awadi, lo cual tendría nefastas consecuencias medioambientales, sobre todo teniendo en cuenta que a unos 500 metros se encuentran los bancos marisqueros (de navajas y de almejas) de Coroso.
Pero habría una consecuencia añadida: quedaría inutilizable temporalmente otro tramo de atraque estratégico de más de 50 metros en el muelle comercial. Es más: probablemente el pecio no quedaría totalmente hundido.
La intención de la armadora es trasladar el barco al puerto de Marín, para analizar si su destino es o no el desguace.
El acceso al muelle comercial ribeirense continúa cerrado, pero solo para los visitantes, no para los trabajadores del recinto portuario.
