El ‘Awadi’ arde en silencio mientras le extraen toneladas de agua contaminada

Por tercer día consecutivo, el arrastrero Awadi seguía humeando este miércoles en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado en la tarde del lunes. Aunque el fuego está controlado, a primera hora de este miércoles se activaban otros dos focos: uno en la popa y otro en el parque de pesca (por la tarde ya eran solo dos). Y es que el fuego avanza silencioso por las entrañas del buque consumiendo la gran cantidad de aceites, latiguillos y cableado que hay en su interior.

Bomberos trabajando este miércoles en el interior del buque incendiado. / Suso Souto

Los equipos de extinción no ven riesgo de explosión. La armadora del barco envió dos camiones-cisterna de la empresa Ingaroil por si en algún momento es necesario extraer las 20 toneladas de combustible que hay en su interior, aunque, de momento, no lo considera necesario. En todo caso, de serlo, no se podría hacer hasta dar el incendio por extinguido.

Lo que sí se inició en la tarde de este miércoles fue la extracción de la gran cantidad de agua contaminada que se acumuló en el buque (por una vía de agua que pudo ser taponada y por las tareas de extinción). Con tal motivo, Portos había desplegado al mediodía una barrera anticontaminación. Una extracción no exenta de dificultades, pues las mangueras se atascan.

Suso Souto

El Awadi sigue a flote, aunque escorado hacia estribor unos 25 grados (llegó a estarlo casi 40). Para mejorar su estabilización se retiraron el martes unas treinta toneladas de diversos materiales.

El presidente de Portos, José Antonio Álvarez, que este miércoles supervisó los trabajos junto a la jefa de zona de ese organismo, Lorena Solana, dijo que el armador, Luis Gómez, «está donde tiene que estar». Y, en efecto, está a pie de muelle colaborando con los numerosos profesionales del operativo. Álvarez dijo que «la situación es cada vez mejor», pero añadió que no puede decirse que ya no hay riesgo de hundimiento: «No habrá tranquilidad hasta el final», dijo.