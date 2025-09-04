El arrastrero Awadi sigue ardiendo por cuarto día en el puerto de Ribeira tras el voraz incendio que se declaró a bordo en la tarde del pasado lunes. Por la escotilla de proa sale aún una densa columna de humo blanco. El único y silencioso foco que los bomberos no pueden sofocar consume ahora el pañol de pintura.

La temperatura interior es en estos momentos de unos 500 grados, pero la situación permite ya trabajar a bordo con seguridad a los equipos de extinción. Y empiezan a emerger las primeras imágenes del interior del buque.

Imagen del parque de pesca del 'Awadi' tras el incendio. / Cedida

Toca esperar. La intesa actividad de los numerosos profesionales que integraron esta semana el operativo de extinción es este jueves mucho más tranquila. La estabilidad del barco ha mejorado sustancialmente en las últimas horas a raíz de la extracción de las aguas contaminadas que alberga en su interior.

El 'Awadi' refuerza su estabilidad tras la extracción de 40.000 litros de agua, pero sigue humeando por cuarto día / Suso Souto / Suso Souto

Estos trabajos comenzaron a las cinco y media de la tarde del miércoles y se prolongaron hasta las cinco de la madrugada del jueves. En esas doce horas, la bomba de achique de la empresa Porto de Paula extrajo 40.000 litros de aguas contaminadas (y residuos) del interior del Awadi, y todavía quedan dentro aproximadamente otros 6.000, que se extraerán a lo largo de este jueves.

El agua acumulada (que al estar mezclada con residuos atasca las mangueras de las bombas de achique) procede de las tareas de extinción y de las vías abiertas durante el incendio. Una de ellas se detectó el martes y fue taponada por un buzo. Pero, según pudo saber este diario, existen al menos dos grietas en el casco, en la zona de proa, aunque, al haber quedado ya por encima de la línea de flotación, no suponen un peligro para la estabilidad de la embarcación.

El buque sigue escorado hacia estribor, pero su situación está muy lejos de la del martes (cuando la inclinación era de unos 40 grados) y de la del miércoles (25 grados): en la actualidad es de solo 10 grados.

Suso Souto

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, visitó Ribeira este jueves al mediodía para interesarse por la situación del buque. Lo hizo acompañada del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, quien indicó que el Awadi (de cincuenta metros de eslora) está atracado en la zona de reparaciones del muelle comercial, por lo que no obstaculiza la actividad portuaria y "no es urgente" su retirada.

Por su parte, Juan Sanmartín, director de Portos de Galicia, dijo que en el interior del barco hay también un tanque de agua dulce. "Estamos sopesando la posibilidad de extraer también ese agua, aunque en realidad no tendría ninguna implicación de interés en lo que a la mejora de la inclinación se refiere".