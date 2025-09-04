Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lousame homenaxeará este domingo a Prudencio Romo a ritmo de tango

O concerto da banda municipal e do grupo Enclave será no polideportivo da Silva e contará cos bailaríns de Santango

Participantes na presentación da homenaxe a Prudencio Romo.

Participantes na presentación da homenaxe a Prudencio Romo. / Cedida

Suso Souto

Lousame

A Asociación Cultural Prudencio Romo e o Concello de Lousame organizan para este domingo 7 a decimosétima edición da Homenaxe a Prudencio Romo, que terá lugar no polideportivo da Silva ás 20.00 horas. A diferenza de edicións anteriores, nas que se apostou polas bandas populares, nesta ocasión centrarase nun xénero musical diferente: o tango.

O director da banda de Lousame, Marcos Pereiro, dixo que «a actuación será un monográfico de tangos, onde imos contar co grupo Enclave, como solista, cos bailaríns de Santango e coa nosa formación. O concerto durará entre 50 e 60 minutos, e a entrada será libre e de balde».

O tenente de alcaldesa, Esteban Ares, explicou que «en vista de como está o tempo, preferimos trasladar o concerto da praza consistorial ao polideportivo municipal da Silva, que ten gañado moito en acústica cos últimos arranxos que lle fixemos, e así evitamos ter que adiar a cita por mor da choiva como ten pasado en edicións anteriores».

Pola súa parte, a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, agradeceu o traballo da asociación e da banda por manter esta homenaxe «a un gran mestre da ensinanza musical e que foi director das bandas de música de Outes, Taragoña e Lousame e membro do mítico grupo Los Tamara» e convidou a toda a veciñanza a achegarse este domingo ao polideportivo municipal da Silva.

