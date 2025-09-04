Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O alcalde sonense coordina coa ANPA do instituto o comezo do curso e as obras de reforma no pavillón

O Concello pon o polideportivo de Portosín e a piscina a disposición dos ciclos medio e superior de Deportes durante o tempo que duren os traballos

Luis Oujo, segundo pola dereita, na reunión coa directiva e coa ANPA do IES Porto do Son. / Cedida

Suso Souto

Porto do Son

O alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, acompañado polos concelleiro de Deportes, Carlos Lorenzo, e de Benestar Social, Jose Luis Lijó, reuniuse coa directiva e coa ANPA do IES Porto do Son para coordinar o comezo do curso e informar sobre as obras de reforma que se levarán a cabo no pavillón municipal.

O rexedor trasladou o reporte facilitado por parte da Consellería de Educación que informa sobre o proceso da actuación na instalación deportiva, e tamén comunicou que se vai licitar por anticipado de gasto no mes de outubro.

Oujo tamén sinalou que “a previsión e o noso obxectivo é que as obras de reforma do polideportivo dean comezo na maior brevidade posible”.

“Está é unha obra moi necesaria, xa que este recinto deportivo necesita dunha actuación para responder á demanda existente no Concello; nestas instalacións practícanse unha ampla variedade de disciplinas deportivas e dan servizo a moitos veciños e veciñas”, finalizou Oujo.

Paralelamente, o Concello pon a disposición do instituto as instalacións municipais do polideportivo de Portosín e a piscina, para dar servizo aos ciclos medio e superior de Deportes durante o tempo que duren as obras. 

Tras a reunión, a directiva e a ANPA do IES agradeceron a visita institucional e a información proporcionada, así como tamén a cesión das instalacións municipais.

