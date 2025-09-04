O Concello de Porto do Son remata a substitución das fiestras na escola infantil de Caamaño
Os traballos, que incluíron a mellora da eficiencia enerxética do edificio, dan resposta a unha demanda da ANPA
Porto do Son
O Concello de Porto do Son vén de dar por rematadas as obras de substitución das fiestras na escola infantil de Caamaño. A actuación, que conta cun investimento total de 43.695 euros, está financiada con cargo ao POS da Deputación da Coruña.
Os traballos contemplaron unha mellora da eficiencia enerxética do edificio, optimizando considerablemente o seu illamento térmico e, como consecuencia, logrando un aforro enerxético.
Ademais, as obras recollen a substitución da carpintería existente e dan resposta a unha demanda por parte da ANPA.
O alcalde, Luis Oujo, indicou “que este é outro exemplo máis da firme aposta do Concello de Porto do Son pola eficiencia enerxética pola renovacación das nosas infraestruturas”.
