Rianxo terá 300 amarres para a frota profesional coa ordenación do porto
O investimento estimado é de dous millóns de euros
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantivo un encontro de traballo co alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, no que puxo en valor os investimentos realizados nesta vila por parte de Portos na presente anualidade, destacando a renovación das luminarias con tecnoloxía led e a renovación dos firmes portuarios por un total de 371.000 euros.
Por outra banda, analizaron os avances no proceso de reversión dos terreos portuarios para uso municipal, un proceso administrativamente complexo, que implica a diferentes departamentos e que esixe a súa aprobación final polo Consello de Ministros.
A responsable autonómica, que tamén abordou co alcalde outros proxectos de interese para o municipio, manifestou o seu interese en visitar o concello coruñés para coñecer de primeira man estas iniciativas.
Na actualidade, a tramitación da concesión ao Club Náutico de Rianxo para a construción de 134 novas prazas de atraque, nunha primeira fase, e 40 adicionais nunha segunda fase, está pendente do Informe de Estratexias Mariñas por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico. Unha circunstancia que tamén se repite co proxecto de ordenación do porto, que permitirá ampliar os amarres para a frota profesional ata as 300 prazas, cun investimento contemplado no anteproxecto de 2 millóns de euros.
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Abre unha residencia universitaria no corazón histórico de Santiago: Loureiros Dorm
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Falece a histórica militante África Leira Sanmartín
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Ya es oficial el nuevo registro horario: las empresas tienen que dar a los trabajadores un recibo con las horas extra
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas