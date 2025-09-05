Xunta y Concello cofinancian una nueva reforma del centro médico de Porto do Son

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, y el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, firmaron este viernes un convenio por el que Xunta y Concello cofinanciarán al 50% una nueva reforma del centro de salud de la localidad, con una inversión total de 43.000 euros.

Esta actuación dará continuidad a la realizada el año pasado, con la que se reformó la cubierta del centro y en la que se habían invertido cerca de 12.000 euros.

En esta ocasión las mejoras se llevarán a cabo en la fachada posterior, que se limpiará antes de proceder a su impermeabilización con el propósito de reforzar su protección frente a la humedad.

Por lo que respecta a la cubierta, se harán la limpieza y el saneamiento de la estructura, reponiendo además las tejas rotas.

En la zona delantera se levantarán las tejas para eliminar la vegetación, se impermeabilizarán las chimeneas y se finalizará la cubrición de la entrada principal.

El conselleiro dijo que «el objetivo de estas mejoras es ofrecer a los profesionales y usuarios de la sanidad pública el espacio más cómodo para la prestación de la asistencia a la ciudadanía».

Según explicó Antonio Gómez Caamaño, estas obras se enmarcan en la línea de trabajo de la Administración autonómica de reforzar la Atención Primaria en toda la comunidad gallega, combinando tareas de mantenimiento inmediato sobre las infraestructuras existentes y la planificación de nuevos proyectos.

En este sentido, el responsable del departamento de Sanidade avanzó que la Xunta y el Ayuntamiento están trabajando en un proyecto «mucho más ambicioso»: la construcción de un nuevo centro de salud en Porto do Son, una infraestructura que tendrá una superficie de 1.800 metros cuadrados y que aumentará de manera significativa la capacidad asistencial respecto al actual dispensario, incorporando más consultas de medicina y de enfermería y nuevos servicios, como Odontología o Fisioterapia, y áreas específicas para Pediatría y atención a la mujer.

El conselleiro dijo que ya está elegido el terreno en el que se construirá el nuevo centro de salud, en un lugar céntrico y accesible a la ciudadanía, y explicó que el Ayuntamiento ultimó ya la unificación de las parcelas necesarias para su construcción.

Próximo paso: poner el solar a disposición de Sanidade

«En cuanto el Ayuntamiento de Porto do Son ponga los terrenos a disposición de la Consellería de Sanidade, el Ejecutivo gallego empezará a trabajar de inmediato en la redacción del proyecto básico y de ejecución para avanzar con la mayor agilidad posible», explicó Antonio Gómez Caamaño, quien espera poder iniciar este trabajo ya el próximo año.

El dispensario se construirá en el terreno existente entre la casa de cultura y el consistorio.