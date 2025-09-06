Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pósito de Noia sopesa iniciar el marisqueo el día seis de octubre

En los arenales hay mucha cantidad de bivalvos, pero buena parte de ellos no tienen aún la talla comercial

Una mariscadora de Noia durante la pasada campaña.

Suso Souto

Noia

Los más de 1.500 mariscadores y mariscadoras adscritos a la cofradía de Noia se preparan ya para la vuelta al trabajo. El pósito baraja dos fechas para el inicio de la campaña: la del 22 de septiembre y la del 6 de octubre, aunque esta última parece la opción más probable.

El colectivo espera con ilusión y optimismo ese momento. Y, aunque en los arenales hay mucho marisco, todos son conscientes de que buena parte de los bivalvos no tienen aún la talla comercial. «Hai moita cría, pero medra lentamente», señala al respecto el secretario de la cofradía, Adelo Freire.

El paso del tiempo ha curado las profundas heridas causadas por los temporales de los últimos inviernos y las descontroladas aperturas de las compuertas del embalse del Tambre. «Hai moto berberecho e moita ameixa, pero non en todas as zonas é de talla comercial», explica Freire. Y es que la zona comprendida entre A Misela y A Creba fue menos dañada por las riadas que otras en las que los bancos quedaban expuestos en seco a la mortífera bajada de la salinidad.

