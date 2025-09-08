A campaña comercial de Muros suma 1.088 tíckets
Sorteáronse mil euros en premios, repartidos en vinte tarxetas prepago de cincuenta euros
O Curro da Praza de Muros acolleu a entrega dos premios correspondentes á campaña Merca no teu comercio, que se desenvolveu entre o 5 e o 20 de agosto, cun total de 1.088 tíckets rexistrados.
Entre os consumidores que mercaron nos establecementos da localidade durante a iniciativa sorteáronse 1.000 euros repartidos en 20 tarxetas prepago de 50 euros, que os agraciados poderán gastar en establecementos locais.
A campaña foi organizada pola Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia.
Na entrega de premios participaron representantes das entidades organizadoras, entre eles, Luis Fernández, secretario xeral da Federación Galega de Comercio; María Lago, alcaldesa de Muros; e Yolanda Suárez, directora de oficina de Abanca en Muros.
