A campaña comercial de Muros suma 1.088 tíckets

Sorteáronse mil euros en premios, repartidos en vinte tarxetas prepago de cincuenta euros

Ganadores de los sorteos de la campaña Merca no teu comercio de Muros.

Ganadores de los sorteos de la campaña Merca no teu comercio de Muros. / Concello de Muros

Suso Souto

Muros

O Curro da Praza de Muros acolleu a entrega dos premios correspondentes á campaña Merca no teu comercio, que se desenvolveu entre o 5 e o 20 de agosto, cun total de 1.088 tíckets rexistrados.

Entre os consumidores que mercaron nos establecementos da localidade durante a iniciativa sorteáronse 1.000 euros repartidos en 20 tarxetas prepago de 50 euros, que os agraciados poderán gastar en establecementos locais.

A campaña foi organizada pola Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia.

Na entrega de premios participaron representantes das entidades organizadoras, entre eles, Luis Fernández, secretario xeral da Federación Galega de Comercio; María Lago, alcaldesa de Muros; e Yolanda Suárez, directora de oficina de Abanca en Muros.

