Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós

La verbena gallega está de luto tras conocer la triste noticia del fallecimiento del boirense Suso Ferreirós, Susiño, bajista de la orquesta Kubo desde su fundación.

La orquesta con el escenario móvil más grande de Europa tenía previsto actuar en Campo de Latas (Cantabria) este pasado fin de semana, cuando el bajista boirense falleció de forma repentina en Oviedo a sus 54 años, donde la orquesta hacía parada antes de llegar a su destino.

Bajista veterano de la verbena gallega, Susiño tocaba también el acordeón. Un gran profesional de la escena que pasó por innumerables bandas y orquestas durante sus más de 25 años de trayectoria, tales como Nueva Moda, Costa Oeste, Ismael o Ibiza Band, hasta recalar en 2017 en la que fue su segunda casa los últimos años, la Orquesta Kubo.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por Kubo y pronto las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo de numerosos artistas y compañeros de la verbena gallega.

A ellos se sumaba el teniente de alcalde de Vila de Cruces, Julio López, quien recordaba al "grandísmo baixista" como pieza indispensable de la vida cultural del concello, en donde Susiño llevaba años siendo "mestre do grupo Acordeóns".

Esquela del fallecimiento de Suso Ferreirós / Pompas Fúnebres Europeas

La capilla ardiente se encuentra en la Sala 2 del tanatorio Santa Eulalia de Boiro, mientras que el funeral por el eterno descanso de Suso Ferreirós Becerra tendrá lugar este martes 9 de septiembre, con salida de dicho tanatorio a las 16.45 horas de la tarde, hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón.