A ANPA do colexio de Asados insta a Educación a "cumprir a normativa sen máis escusas"
Segundo o colectivo, "non se cubre nin o 50% de atención en Pedagoxía Terapéutica e un escaso 20% en Audición e Linguaxe"
Á ANPA do CEIP Ana María Diéguez, de Asados (Rianxo) non lle convence a resposta da Consellería de Educación ás súas demandas. Segundo o departamento autonómico, do total de 220 prazas do centro, actualmente están ocupadas 113.
Sen embargo, o colectivo de pais e nais do centro considera que "segundo o acordo asinado e vixente sobre as ratios, non se debería ofertar praza naquelas aulas que superen os 20 alumnos, e nas demais ata esa cifra. Polo tanto, no CEIP Ana María Diéguez como máximo poderíamos chegar a 160 alumnos".
Segundo a ANPA, "este curso 2025-2026 hai 113 alumnos e, polo tanto, 47 prazas libres, moi lonxe das cifras que á Consellería lle interesa dar e inclusive máis distante se temos en conta que en Educación Infantil se poidan facer aulas mixtas, co que baixaría esa ratio".
Con respecto ao reforzo do profesorado, a ANPA di que "non é tal, posto que é un recurso co que xá contábamos o pasado curso".
Por todo sito, o colectivo considera que a situación "é insostible, xa que este curso perdemos unha titora de Infantil e o apoio que tiñamos para esa aula".
"O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo non baixa, e como xa comunicamos, non se cubre nin o 50% de atención en Pedagoxía Terapéutica e un escaso 20% en Audición e Linguaxe. O noso centro precisa con urxencia o desdobre da aula de quinto de Primaria, que conta con unha ratio ponderada de 28", explican.
A ANPA lembra ademais que "a aula de primeiro de Primaria conta cunha ratio ponderada de 22 e vai precisar de moitas horas de apoio. Polo tanto, pedimos que se cumpra a normativa vixente sen máis escusas e que se dote o centro dos especialistas precisos para cubrir as necesidades do alumnado que o precisa".
Finalmente, os pais e nais do CEIP Ana María Diéguez din ser conscientes das súas obrigas en canto á asistencia dos seus fillos e fillas a clase, pero engaden que "aínda así vémonos na obriga de loitar polo nosos fillos como podemos, e pedímoslle á Consellería que por favor reparta ben todos esos miles de profesores cos que conta e deben sobrar (xa que hai menos alumnos que nunca en Galicia) e que aquí está clarísimo que os precisamos".
De momento, os alumnos do citado colexio rianxeiro seguen sen ir a clase ante a negativa da Consellería de Educación a aprobar o desdobre de 5º de Primaria, solicitado polo propio profesorado ante a Inspección Educativa.
