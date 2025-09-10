Dimisión de la directiva y cacerolada en el CEIP O Grupo de Ribeira por los recortes de profesorado
La ANPA del colegio Alexandre Rodríguez Cadarso de Noia también se concentrará este jueves
El equipo directivo del CEIP O Grupo de Ribeira presentó su dimisión en señal de protesta por la decisión de la Consellería de Educación de no cubrir una plaza de tutoría de tercero B de Primaria cuya titular tiene concedida una comisión de servicios. La solución que ofrece la Consellería es que este grupo de 23 alumnos de 7-8 años sea co-tutorizado por otro maestro y que las clases sean cubiertas con las horas de guardia del resto de profesores.
Además, según la ANPA Santa Uxía, no hay suficientes especialistas para alumnos con necesidades especiales; no se dotó al centro de un maestro de refuerzo para el desdoble «ao que temos dereito» en los cursos de sexto de Primaria; y hay obras pendientes de finalizar (la instalación del ascensor).
Así, padres, alumnos y profesores participaron este miércoles en una cacerolada de protesta a las puertas del centro (convocada por el claustro), que prevén repetir cada día de 09.00 a 09.30 horas hasta obtener de la Consellería una respuesta satisfactoria. El equipo directivo del centro está en funciones.
Por otra parte, la ANPA del CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso, de Noia, convocó para este jueves a las 18.30 horas una concentración ante el Concello para protestar por los recortes de personal docente y de cuidadores. Cuentan con el apoyo de la comunidad educativa del IES Campo de San Alberto.
Los motivos son: la supresión de un tutor para el desdoble de 3º de Primaria («que se tivo que realizar igualmente sen contar co profesorado adicional, deixando así o resto das aulas sen apoio», explican) y de un docente con titulación específica en Inglés; y el recorte de media jornada de un cuidador que atiende, junto a otro profesional, a varios alumnos con discapacidad máxima.
La otra media jornada se asignó al IES Campo de San Alberto para atender a un alumno con grado 3 de discapacidad, según la ANPA del CEIP Alexandre Rodríguez.
