Do tiro con arco ás artes marciais: vinte ‘aulas deportivas’ para A Pobra
Os clubs alíanse co Concello para redimensionar a programación das escolas municipais con actividades en numerosas disciplinas
A alianza do Concello da Pobra cos clubs locais permitirá que este novo curso as escolas deportivas municipais ofrezan actividades nunha vintena de disciplinas: dende artes marciais a atletismo, pasando por baloncesto, fútbol, patinaxe artística, remo, tenis, xogos de mesa, ou tiro con arco, entre outras.
Os adultos atoparán tamén unha ampla variedade de iniciativas para manterse en forma. Así, ofreceranse actividades de ximnasia de mantemento, pilates, camiñadas ou baile, todas elas dirixidas a maiores de 16 anos, agás as camiñadas e a ximnasia para maiores de 55, e as de baile. Neste último caso, as sesións están pensadas para mozos e mozas a partir dos 14 anos.
En canto ao inicio, está previsto que comecen o mércores 1 de outubro. As modalidades de fútbol-sala mixto, educación física de base-predeporte e de adultos (agás a de baile) levaranse a cabo en dous períodos de catro meses: do 1 de outubro ao 30 de xaneiro e o do 2 de febreiro ao 29 de maio.
O Concello aplicará bonificacións do 50% polo segundo fillo, resultando gratuíto para o terceiro. Neste caso, as solicitudes poderán facerse a partir do luns 15.
Para participar nas actividades de adultos (agás na de baile) haberá dous prazos de inscrición: do 15 ao 18 de setembro para dar continuidade ás persoas que completaron a actividade na tempada anterior, e a partir do 19 para novos matriculados.
Por outra banda, o Concello organiza a LXIV Milla Urbana Nocturna, que se celebrará o venres 19 de setembro con saída da alameda ás 21.50 horas.
