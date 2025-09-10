Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Boiro inicia as obras para a mellora dos servizos e accesos á praia de Mañóns

Habilitaranse dúas beiras de 5 metros de ancho a cada lado de chan compacto de area-cemento para facilitar o estacionamento e a accesibilidade

José Ramón Romero, esquerda, supervisando as obras.

José Ramón Romero, esquerda, supervisando as obras. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro iniciou as obras para a mellora dos accesos e servizos á praia de Mañóns, unha actuación que ascende aos 67.387 euros e que se vai levar a cabo mediante o financiamento da Deputación da Coruña mediante o Plan de Obras e Servizos (POS+). O alcalde, José Ramón Romero, visitou este mércores o lugar para supervisar a execución das obras.

As actuacións que se están a levar a cabo buscase a mellora do firme e realizar un percorrido accesible e seguro á praia de Mañóns, así como canalizar as augas pluviais eliminando a tajea que, na actualidade, xera problemas de seguridade viaria.

Vaise levar a cabo a renovación duns 180 metros da vía de acceso que ten un ancho de 8 metros, así como xerar dúas beiras de 5 metros de ancho a cada lado de chan compacto de area-cemento para facilitar o estacionamento e accesibilidade á praia.

Para o pavimento empregarase mestura bituminosa en quente de 5 centímetros de espesor con regos de adherencia entre capas; e para o percorrido accesible á praia executarase un sendeiro de pavimento natural nas beiras este e oeste, dun ancho medio de 5 metros.

