Uxía abre o Outono das Artes en Ribeira, que se enche de jazz e folclore

A formación Galicia Sumrrá e a asociación Donaire celebran 25 anos de traxectoria

Cruz Rivadulla, esquerda, Antía Alberte e Unai González.

Cruz Rivadulla, esquerda, Antía Alberte e Unai González. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

O auditorio municipal de Ribeira acollerá este trimestre tres actuacións promovidas pola Deputación da Coruña no marco do programa Outono das Artes.

As concelleiras de Cultura, Antía Alberte, a de Educación, Cruz Rivadulla, e o dinamizador cultural do Concello, Unai González, presentaron o programa.

A primeira das actuacións terá lugar o vindeiro sábado 20 de setembro, ás oito da tarde, con Uxía como protagonista. A artista galega achegará ao público o seu espectáculo Será por flores, co que conmemora os seus 40 anos na música. A entrada é gratuíta ata encher a capacidade da sala.

O sábado 15 de novembro, tamén ás oito da tarde, o grupo de jazz Galicia Sumrrá conmemorará o seu 25 aniversario.

E o sábado 22 de novembro será a quenda da Asociación Cultural Donaire, que tamén estará na cidade de Ribeira para celebrar o seu 25 aniversario, un fito importante co que celebra tantos anos de traballo incansable na defensa e divulgación da cultura tradicional galega.

Estes espectáculos no auditorio de Ribeira súmanse á programación da Mostra de Teatro, que se celebrará do 25 de setembro ao 19 de decembro e que inclúe a representación de trece obras. Ociclo comezará o 25 de setembro coa estrea para os escolares da peza Heroes de decembro.

