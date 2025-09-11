Educación abre expediente por absentismo a 88 alumnos del colegio de Asados por la huelga indefinida

La Consellería de Educación notificó este jueves a la dirección del CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) la apertura de expedientes por absentismo escolar a 88 alumnos de Primaria del centro.

El departamento autonómico responde así a la huelga indefinida con la que la ANPA protesta por los recortes de profesorado y reivindica más profesionales para el centro. Los 113 alumnos del colegio siguen sin ir a clase (no fueron ya el primer día de este curso).

La apertura de expedientes no afecta a los escolares de Infantil.

Ante esta situación, la dirección del colegio convocó a los padres y madres a una reunión con el tutor para este viernes a las dos de la tarde, aunque una portavoz de la ANPA ya anunció que no se presentarán.

Asimismo, el colectivo de padres y madres del CEIP Ana María Diéguez convocará una concentración de protesta para este viernes, previsiblemente para el mediodía, ante el centro.

La misma fuente indicó que el colectivo "sigue firme" en sus reivindicaciones y que mantiene la huelga convocada con carácter indefinido, por lo que, de momento, los alumnos seguirán sin ir a clase.

La ANPA y la dirección del centro solicitaron desdoblar el aula de 5º de Primaria y que se cubra la plaza de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe a tiempo completo, "pero foi denegado", señalan.

La ANPA presentó todos los informes sobre la situación del alumnado "para que o tiveran en conta e fixeran desdoble de 5º Primaria, onde hai 28 nenos ponderados, moitos con necesidades educativas, e tamén cubrir as horas de PT e AL a xornada completa, xa que actualmente son insuficientes para atender a todo o alumnado", señalaron desde el colectivo.

Por su parte, la Consellería de Educación asegura que dota a todos los centros del personal necesario y que, concretamente, en el caso del CEIP Ana María Diéguez de Asados, "cúmprese coas ratios e en ningún curso se supera o número máximo de alumnado: en 5º de Primaria son 24 alumnos sen ponderar, polo que non se ten que desdobrar a aula".

"Tendo en conta o alumnado ponderado, medida exclusiva de Galicia, e co obxectivo de dar unha mellor atención a este alumnado, a Consellería reforza nestes días o cadro de persoal cun docente máis a media xornada", explican desde dicho departamento autonómico.

Según Educación, del total de las 220 plazas con las que cuenta el centro, actualmente están ocupadas 113. La distribución de alumnos curso a curso es, según la Consellería, de 25 alumnos repartidos en dos clases de Infantil; 18 alumnos en 1º de Primaria; 12 alumnos en 2º de Primaria; 14 alumnos en 3º de Primaria; 10 alumnos en 4º de Primaria; 24 alumnos en 5º de Primaria; y 10 alumnos en 6º de Primaria.