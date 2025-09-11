Muros inicia cinco obras de mellora de servizos públicos por 1,1 millóns de euros
As actuacións serán na rede de saneamento, nos camiños das parroquias e na antiga escola unitaria de Serres
O Concello de Muros comezará este mes de setembro cinco obras que suporán un investimento de máis de 1,1 millóns de euros para mellorar servizos e infraestruturas públicas da vila.
O próximo luns 15 comezarán os traballos de recuperación da antiga escola unitaria da parroquia de Serres para o proxecto da Aula Sostible dos Outeiriños. “O inmoble acollerá un espazo de traballo colaborativo entre distintas entidades, impulsando un programa de educación e sensibilización medio ambiental e do sector pesqueiro”, explica a alcaldesa, María Lago.
O proxecto ten un orzamento que ronda os 375.000 euros e as obras rematarán no ano 2026. O Concello de Muros aportará 174.837, 69 euros e recibirá unha axuda do GALP de 198.878,91 euros.
“A rehabilitación da antiga escola unitaria servirá para dinamizar o tecido asociativo da parroquia de Serres e as actividades da veciñanza”, engade a alcaldesa.
“Outras tres obras serán para continuar co plan de mellora do saneamento no concello, levando o servizo a zonas que carecían del e renovando a rede existente”, asegura Laura Rivadeneira, concelleira de Obras.
Este mes iniciaranse os traballos de saneamento na marxe dereita de Serres (170.609,14 euros); o saneamento de Ribeira do Maio (250.000 euros) e unha actuación para o saneamento e a renovación do pavimento da rúa Real (238.300 euros).
A rexedora destaca que cando chegou ao Goberno local no verán do 2023 fixouse entre as súas principais prioridades o saneamento no concello, "vital ademais para o marisqueo en Muros", explica.
Por último, neste mes de setembro comezarán a obras de mellora dos camiños de Somorto, en Abelleira, e Cabanas, en Tal (73.610 euros), que servirán para potenciar a seguridade viaria e a accesibilidade.
