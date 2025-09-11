Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muros inicia cinco obras de mellora de servizos públicos por 1,1 millóns de euros

As actuacións serán na rede de saneamento, nos camiños das parroquias e na antiga escola unitaria de Serres

Escola Unitaria de Serres

Escola Unitaria de Serres / Cedida

Suso Souto

Muros

O Concello de Muros comezará este mes de setembro cinco obras que suporán un investimento de máis de 1,1 millóns de euros para mellorar servizos e infraestruturas públicas da vila.

O próximo luns 15 comezarán os traballos de recuperación da antiga escola unitaria da parroquia de Serres para o proxecto da Aula Sostible dos Outeiriños. “O inmoble acollerá un espazo de traballo colaborativo entre distintas entidades, impulsando un programa de educación e sensibilización medio ambiental e do sector pesqueiro”, explica a alcaldesa, María Lago.

O proxecto ten un orzamento que ronda os 375.000 euros e as obras rematarán no ano 2026. O Concello de Muros aportará 174.837, 69 euros e recibirá unha axuda do GALP de 198.878,91 euros.

“A rehabilitación da antiga escola unitaria servirá para dinamizar o tecido asociativo da parroquia de Serres e as actividades da veciñanza”, engade a alcaldesa.

“Outras tres obras serán para continuar co plan de mellora do saneamento no concello, levando o servizo a zonas que carecían del e renovando a rede existente”, asegura Laura Rivadeneira, concelleira de Obras.

Este mes iniciaranse os traballos de saneamento na marxe dereita de Serres (170.609,14 euros); o saneamento de Ribeira do Maio (250.000 euros) e unha actuación para o saneamento e a renovación do pavimento da rúa Real (238.300 euros).

A rexedora destaca que cando chegou ao Goberno local no verán do 2023 fixouse entre as súas principais prioridades o saneamento no concello, "vital ademais para o marisqueo en Muros", explica.

Por último, neste mes de setembro comezarán a obras de mellora dos camiños de Somorto, en Abelleira, e Cabanas, en Tal (73.610 euros), que servirán para potenciar a seguridade viaria e a accesibilidade.

