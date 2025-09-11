La sede del Club de Remo de A Pobra renacerá de sus cenizas

El Concello de A Pobra destinará cerca de medio millón de euros (concretamente, 432.069 €) a la ejecución de cuatro obras: la reconstrucción de la sede del Club de Remo (que el pasado mes de enero fue arrasada por un incendio); a la pavimentación de un camino en Pedriñas; al ensanche y pavimentación de una vía en Rosamonde; y a la mejora del acceso a Pontenaveira.

Así se acordó este jueves en un pleno extraordinario en la que la Corporación municipal aprobó la propuesta de actuaciones que se financiarán con cargo al POS Adicional+2025 (segunda fase) de la Diputación de A Coruña.

El punto salió adelante con el voto a favor de los cuatro partidos que integran el Gobierno local (Nós Pobra, BNG, PSOE y VIP) y la abstención del PP.

De la cuantía provincial, el Ayuntamiento destinará 274.895 euros a la reconstrucción de la antigua nave del Club de Remo. La edificación, situada en el paseo marítimo, sufrió un incendio en enero que afectó a su estabilidad e imposibilitó el uso por parte de la entidad.

El proyecto estará dividido en dos fases. En primer lugar se procederá a la demolición y retirada de escombros para, a continuación, reconstruir y reparar las estructuras dañadas.

La actuación municipal permitirá actuar sobre las paredes y la cubierta, que se reconstruirá por completo, e implicará también la renovación de las ventanas y puertas, entre otras tareas.

El incendio no solo dañó seriamente la estructura de la edificación, sino que también calcinó las decenas de embarcaciones y el numeroso y valioso material que allí había almacenados. En concreto, 28 embarcaciones de remo, 3 neumáticas y 300 remos.

El Club de Remo Puebla cuenta actualmente con unos 250 socios y tiene una actividad deportiva diaria.

Refuerzo de la seguridad vial

La administración local dedicará también parte de los fondos provinciales a la realización de tres actuaciones para mejorar las condiciones de seguridad vial.

Se trata, tal y como explicó la concejala de Obras, Patricia Lojo, de intervenciones que se acometerán «para dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas, con los que se mantuvieron encuentros para conocer las problemáticas de cada zona».

Asfaltados en Pedriñas, Pontenaveira y Rosamonde

En el caso de Pedriñas, se renovará el pavimento, que está muy deteriorado. En Pontenaveira, las intervenciones permitirán actuar sobre el firme y sobre un muro de mampostería. Por último, en el vial de Rosamonde se acondicionará el firme, se ampliará el ancho de la calzada y se instalarán una serie de alcantarillas para recoger las puviales.