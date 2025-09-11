Sorpresa nun colexio de Ribeira: descobren que non hai rede de saneamento cando constrúen tres aseos
As augas fecais do centro educativo do Caramecheiro recollíanse nunha fosa séptica que tiña fugas e ían parar á praia
O Concello de Ribeira levou a cabo varias actuacións de mellora e mantemento nos colexios públicos do municipio, que se fixeron este verán co obxectivo de que o alumnado e o profesorado puideran iniciar o curso nunhas instalacións en mellores condicións de seguridade, accesibilidade e confort.
O rexedor, Luis Pérez, e a concelleira de Educación, Cruz Rivadulla, trasladáronse ata a EII Deán Grande para facer unha valoración de todas as obras realizadas nos centros de ensino.
A concelleira destacou a construción dunha rampa de accesibilidade de 14 metros cara as pistas deportivas no colexio de Palmeira; a recollida de pluviais no patio infantil traseiro xunto á
construción dunha beirarrúa de formigón de acceso en Frións; o arranxo das táboas do perímetro das pistas deportivas do CEIP O Grupo por parte dos alumnos de Carpintería da UCA: ou a construción dun novo aseo no colexio de Olveira.
No colexio do Caramecheiro fixéronse tres aseos e durante os traballos os operarios descubriron que o centro carecía de saneamento. As augas fecais ían a unha fosa séptica que tiña filtracións á praia, polo que se tivo que facer o saneamento integral.
Entre os traballos desenvolvidos, no colexio O Grupo fíxose tamén a reparación e recollida de augas filtradas das xardineiras da rampa traseira, o derrubo dun mostrador con vertedoiro nunha aula e o acondicionamento da zona, ademais da reparación de fendas e pintado de varias paredes.
No colexio de Frións acometéronse traballos de recollida de pluviais no patio infantil traseiro, a construción dunha beirarrúa de formigón, a reparación do valado exterior, a instalación de tarima nunha aula, a colocación dunha toma de auga xunto á pista, a instalación dunha toma de corrente rack, a reparación dunha fuga de auga nos aseos e a reposición de billas.
Nocolexio de Carreira–Pé do Corniño acometeuse a colocación de tarima nunha aula, a instalación dun encerado, a reparación de persianas e a elaboración dunha oferta para substituír luminarias.
No colexio da Capela de Carreira fíxose a reparación do enreixado, drenante de augas, habilitación dunha tubaxe de desaugadoiro e colocación dun banco no patio.
No colexio de Palmeira habilitouse unha rampa de 14 metros lineais en formigón con bordos laterais para dar accesibilidade á pista deportiva e tapáronse fochancas no patio.
No colexio do Caramecheiro fíxose a renovación integral dos aseos, a acometida de saneamento da que o colexio carecía e a restauración dos xogos infantís do patio.
No colexio de Olveira levouse a cabo a renovación integral dun aseo no primeiro andar, o pintado de tres aulas e dun aseo e a reparación do pavimento vinílico nun aseo infantil.
No colexio Heroínas de Sálvora fíxose o mantemento xeral e nos próximos meses derrubarase un muro exterior.
No colexio de Artes fixéronse varias reparacións de fontanaría e carpintaría, e colocouse unha baixante de auga no tellado do polideportivo.
