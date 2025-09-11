Tres heridos en dos accidentes en menos de cuatro horas en la autovía del Barbanza

La autovía del Barbanza registró este jueves dos accidentes de tráfico en menos de cuatro horas. El primero tuvo lugar poco antes de las 14.30 horas en el kilómetro 27, a la altura de Lampón (Boiro), cuando una mujer perdió el control del vehículo que conducía (un Renault Clío) cuando adelantaba a un camión.

Vehículo accidentado en Boiro. / Cedida

El coche derrapó y chocó primero contra la vionda de la derecha y después contra la que separa las dos calzadas de la autovía. La mujer, R.G., vecina de Rianxo, resultó herida leve.

A las 15.50 horas se producía una colisión entre dos vehículos en el enlace de la autovía con la AP-9, en Padrón. Los conductores de los dos coches implicados (un Audi A4 y un Toyota Corolla) resultaron heridos de carácter reservado.