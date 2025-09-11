Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta moderniza o equipamento de Oftalmoloxía do hospital comarcal do Barbanza

Dotará o centro de sistemas para mellorar a planificación das cirurxías de cataratas e o diagnóstico e seguimento do glaucoma

Fachada do hospital comarcal do Barbanza, ubicado en Ribeira.

Fachada do hospital comarcal do Barbanza, ubicado en Ribeira. / Suso Souto

Suso Souto

Ribeira

A Xunta de Galicia publicou no Portal de Contratos de Galicia a licitación, por 156.090 euros, da subministración e instalación dun biómetro óptico e un sistema de tomografía de coherencia óptica con anxiografía con destino ao servizo de Oftalmoloxía do hospital comarcal do Barbanza, ubicado en Ribeira.

Por unha banda, a compra dun biométrico óptico de alta precisión, por 47.190 euros, permitirá mellorar a fiabilidade das medicións para a selección de lentes intraoculares, especialmente en operacións de cataratas.

Deberá incorporar fórmulas de última xeración, medición automatizada e sen contacto, así como ferramentas de análises avanzadas que optimicen a planificación cirúrxica e reduzan a marxe de erro refractivo postoperatorio, é dicir, visión borrosa.

Por outro lado, a subministración dun sistema de tomografía de coherencia óptica, por 108.900 euros, permitirá dotar o servizo do hospital do Barbanza dunha plataforma de imaxe estrutural de alta resolución, que incluirá capacidade de anxiografía non invasiva, seguimento estrutural en enfermidades como o glaucoma ou dexeneración macular asociada á idade. Tamén contará con conectividade coa historia clínica electrónica para a xestión de estudos e comparativas intervencionista.

Con este investimento, o Servizo Galego de Saúde reducirá as derivacións de pacientes deste hospital comarcal a centros de referencia.

As empresas interesadas nesta licitación teñen ata o 25 de setembro para presentar as súas ofertas.

