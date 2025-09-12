El Arzobispado estudia ya cómo apuntalar lo que queda de la capilla de San Pedro de Muros: "No será una obra fácil"

Después de casi tres años, el Arzobispado de Santiago acaba de dar el primer paso para levantar la capilla de San Pedro de Muros, que se desplomó en el invierno de 2022, días antes de la Navidad, durante un fuerte temporal que causó inundaciones y desprendimientos en la zona.

La alcaldesa, María Lago, mantuvo hace unos días una reunión en el consistorio con técnicos enviados por el Arzobispado para empezar a analizar los detalles de los trabajos que será necesario llevar a cabo para una actuación básica de apuntalamiento de lo que queda del templo.

Y es que durante el temporal se vino abajo la cúpula principal de la capilla y, con ella, se desplomaron total o parcialmente sus cuatro paredes. El agua que provocó el corrimiento de tierras derribó el muro del cementerio y entró, al parecer, por la pequeña capilla anexa.

Desde aquel fatídico día, las piedras de la que es la iglesia parroquial de Muros más antigua de la que se tiene constancia quedaron amontonadas en el camino público sobre el que cayeron y que aún está cortado.

Igualmente, el acceso al cementerio (clausurado hace ya varios años, pero en el que todavía quedan varias sepulturas pendientes de traslado) permanece cortado desde entonces.

En estos dos años y medio, el Concello instó varias veces al Arzobispado a rehabilitar el templo, tal y como determinó también la Dirección Xeral de Patrimonio. Sin embargo, la Iglesia no dio respuesta... hasta ahora.

El peritaje realizado por un arquitecto externo a instancias del Concello cifró en 378.000 euros el coste de las actuaciones más urgentes, que no incluyen la reconstrucción del templo. En la reunión con la alcaldesa (que según María Lago "ya se tenía que haber producido hace mucho tiempo") los técnicos del Arzobispado explicaron que lo más urgente es asegurar las partes del templo que quedaron en pie, así como despejar y restaurar el camino.

Los trabajos de apuntalamiento deberán hacerse incluso antes de la retirada de las piedras caídas, pues se teme que algunas de ellas estén soportando partes del templo que siguen en pie.

"No será una obra fácil", señala la alcaldesa, quien añade que los técnicos del Arzobispado no le ofrecieron plazos sobre el inicio de los trabajos ni tampoco sobre su duración.

De momento están estudiando incluso cómo afrontar su inicio, pues al parecer no será posible instalar las grúas en el cementerio (en el que quedan aún varias sepulturas pendientes de traslado, y en algunos casos ni siquiera están identificadas las familias de los difuntos allí enterrados). Se baraja la opción de instalar las grúas en la plaza.

Y es que el terreno del cementerio no se considera estable. En el año 2022, meses antes del desprendimiento de la capilla, ya se había desplomado un muro del camposanto por un corrimiento de tierras (también sigue pendiente de restauración).