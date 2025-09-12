El edil no adscrito Luis Alamancos entra en el Gobierno local de Noia

El alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, delegó este viernes en el edil no adscrito Luis Alamancos las competencias de Policía Local y Seguridade Cidadá e Vial.

Alamancos (que abandonó el anterior Ejecutivo formado por PP y NO.I.A. y apoyó junto a PSOE, Marea Cidadá y BNG la moción de censura contra el alcalde popular Santiago Freire), entra así en el Gobierno local junto a los cuatro ediles del PSOE y los dos de Marea Cidadá.

"Luis Alamancos cuenta con la experiencia necesaria para asumir estas responsabilidades y estoy convencido de que hará una gestión eficaz en beneficio de los vecinos", dijo el alcalde.

Con esta delegación, el edil pasará a coordinar "áreas fundamentales para reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la movilidad urbana y garantizar el correcto ordenamiento y seguridad de las vías públicas", añade el mandatario.

Según un informe de Secretaría, Alamancos puede entrar en el Gobierno, aunque sin cobrar (pues legalmente no puede ver mejoradas las condiciones que tenía en el anterior Ejecutivo, en el que no cobraba) y sin gestionar más áreas que antes.

"Si entrase en el Gobierno sería en áreas que gestionaba antes, no otras", señalaba el alcalde el pasado 30 de agosto al ser preguntado sobre esa posibilidad que, entonces, ya decía estar "estudiando".

Finalmente, Alamancos se incorpora sin retribución a la coalición de Gobierno, gestionando un área menos de las que tenía asignadas en el Ejecutivo de Santiago Freire, pues la de Persoal la asumió el alcalde, Francisco Pérez.