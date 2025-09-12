El Gobierno central premia el trabajo innovador del Laboratorio Ecosocial del Barbanza

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoció este jueves al Laboratorio Ecosocial del Barbanzacomo una de las 39 iniciativas ejemplares en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto fue distinguido en la categoría de Innovación por su carácter transformador y por su enfoque pionero de gestión comunitaria y científica, orientado a impulsar una gestión sostenible del territorio y a aumentar la resiliencia de los montes del Barbanza frente a los incendios forestales.

El acto de entrega se celebró en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y estuvo presidido por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El Laboratorio Ecosocial del Barbanza es una iniciativa impulsada por la Fundación RIA (que preside el arquitecto británico David Chipperfield) en colaboración con la Universidad de Santiago, la Universidad Pablo de Olavide, la Plataforma pola Defensa do Monte, la Fundación Montescola el Concello de Rianxo.

Desde 2020 trabaja con las comunidades de montes vecinales del Barbanza para poner en valor modelos de gobernanza comunitaria y explorar alternativas de futuro frente al abandono de las actividades productivas, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de incendios forestales.

La iniciativa del Laboratorio Ecosocial del Barbanza fue seleccionada entre más de 1.000 proyectos subvencionados en toda España.

Claudia de Sas recogió el premio en representación de todas las entidades socias del Laboratorio. “Es un honor poder representar al conjunto de entidades que colaboran en el proyecto, todas ellas

—y especialmente las comunidades de montes que participan en él— están desarrollando una labor fundamental para que el proyecto fuese reconocido", señaló.

La distinción del MITECO subraya la capacidad del proyecto para articular conocimiento científico, gestión comunitaria del territorio y coordinación institucional, ofreciendo un modelo pionero de

gestión multifuncional del territorio.

El Laboratorio Ecosocial del Barbanza recibió en febrero de 2024 un impulso de 2 millones de euros para avanzar en la gestión sostenible del territorio de la mano de las comunidades locales, tras ser seleccionado en la convocatoria de proyectos de bioeconomía forestal de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde entonces, el proyecto avanza en torno a tres grandes objetivos estratégicos, alcanzando ya resultados significativos: prevención de incendios y multifuncionalidad forestal (elaboración de un plan de ordenación conjunta en 6 comunidades de montes; trabajos de gestión de biomasa en más de 200 hectáreas; plantación de más de 3.000 castaños y otras frondosas en Rianxo; rebaño mancomunado de más de 130 cabras para el manejo del territorio; puesta en marcha de una comunidad energética para energía renovable; producción de 30 m³ de compost y realización de sesiones formativas con 8 comunidades de montes vecinales; y uso colectivo de un aserradero portátil en 5 demostraciones prácticas); creación de empleo verde (adjudicación de 11 lotes de trabajos forestales a 6 empresas locales, con un volumen superior a 500.000 €; contratación directa de 10 personas gracias al proyecto, para administración, ingeniería de montes, ganaderos, tractorista, personal para la puesta en marcha de un centro de transformación de alimentos; y contratación de servicios de asesoramiento a 4 entidades del territorio); e investigación e implicación comunitaria (participación activa de las comunidades en estudios sobre gobernanza sostenible; puesta en marcha de un espacio de ensayo para rehabilitar suelos forestales; más de 480 participantes en 19 acciones de voluntariado ambiental; implicación de más de 100 estudiantes de centros educativos del entorno; y realización de más de 45 entrevistas y 11 acuerdos de colaboración con agentes

locales).

A mediados de octubre se inaugurará en Casa RIA (Santiago de Compostela) una exposición acompañada de un amplio programa público que se prolongará hasta finales de diciembre.

Mesas redondas, charlas y diversas actividades completarán una propuesta que permitirá compartir con los agentes implicados y con la ciudadanía los resultados y aprendizajes del Laboratorio, abriendo un espacio de diálogo sobre el futuro del proyecto, de los montes vecinales y del territorio.