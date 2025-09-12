Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portos regulará co Concello de Rianxo a xestión da depuradora

O convenio para a explotación da instalación contribuirá a facilitar a tramitación do PXOM

José Antonio Álvarez, esquerda, e Julián Bustelo, este venres.

José Antonio Álvarez, esquerda, e Julián Bustelo, este venres. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O presidente de Portos, José Antonio Álvarez, reuniuse este venres co alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, para abordar vías de colaboración entre ambas as administracións. No encontro acordaron que ambas partes subscribirán un convenio de colaboración que regule a explotación a cargo do Concello da depuradora e o tanque de tormentas.

Ambas as infraestruturas foron construídas en base a outro convenio asinado en 2018 por Portos, o Concello e Augas de Galicia. A través do próximo convenio e a regulación da explotación da depuradora, Portos contribúe a facilitar a tramitación do PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) de Rianxo.

O ente público enmarca estas xestións na vontade de colaboración institucional en beneficio dos usuarios dos portos autonómicos e da veciñanza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents