Ribeira celebra los festejos en honor de Santa Uxía, su patrona
Este viernes hay un concierto tributo a Fito y Fitipaldis, y el sábado actuará Kiko Veneno
El municipio de Ribeira inició este viernes sus fiestas patronales de Santa Uxía con la tradicional misa solemne y la posterior procesión. La jornada es festiva en el municipio.
Por la noche tendrá lugar en la plaza consistorial el concierto Corazón oxidado, tributo a Fito y Fitipaldis.
Los festejos continuarán este sábado a las 18.30 horas con la quinta edición de la Ruada do Traxe Aires da Dorna, con salida de la carpa municipal. Más de un centenar de personas ataviadas con distintos trajes tradicionales recorrerán las calles del centro de la ciudad y, posteriormente, se celebrará un desfile en el auditorio municipal.
Por la noche, a las 23.00 horas, tendrá lugar en la plaza consistorial el concierto de Kiko Veneno, que pondrá el broche a las celebraciones.
