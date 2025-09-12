Siguen la huelga y las protestas en el CEIP Ana María Diéguez de Asados, en Rianxo
Los alumnos siguen sin ir a clase pese a la apertura de expedientes por absentismo
La ANPA del CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) se concentró este viernes a las puertas del centro para protestar por los recortes.
Los alumnos siguen sin ir a clase (no lo hicieron ya el día que se inició el curso) y el centro abrió expedientes por absentismo a 88 alumnos.
Al respecto, la ANPA dice que la dirección del colegio abrió los expedientes «por obligación, en cumplimiento de las normas» y que los profesores apoyan "al cien por cien" sus reivindicaciones.
El colectivo de padres y madres mantiene el pulso con la Consellería de Educación y anuncia que continúa firme en sus demandas y mantiene la huelga indefinida.
La ANPA y la dirección del centro solicitaron desdoblar el aula de 5º de Primaria y que se cubra la plaza de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe a tiempo completo,
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago
- Casi la mitad de las fincas sin limpiar en Galicia son de dueño desconocido
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- Galicia recoge una cosecha histórica de uva, pero 'los precios se hunden