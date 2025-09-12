Siguen la huelga y las protestas en el CEIP Ana María Diéguez de Asados, en Rianxo

La ANPA del CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) se concentró este viernes a las puertas del centro para protestar por los recortes.

Los alumnos siguen sin ir a clase (no lo hicieron ya el día que se inició el curso) y el centro abrió expedientes por absentismo a 88 alumnos.

Al respecto, la ANPA dice que la dirección del colegio abrió los expedientes «por obligación, en cumplimiento de las normas» y que los profesores apoyan "al cien por cien" sus reivindicaciones.

El colectivo de padres y madres mantiene el pulso con la Consellería de Educación y anuncia que continúa firme en sus demandas y mantiene la huelga indefinida.

La ANPA y la dirección del centro solicitaron desdoblar el aula de 5º de Primaria y que se cubra la plaza de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe a tiempo completo,