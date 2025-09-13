El Arzobispado replica al Concello de Muros sobre la capilla de San Pedro

El proceso para la rehabilitación de la capilla de San Pedro de Muros, que el Arzobispado de Santiago puso en marcha en el mismo momento en el que se produjo el derribo del templo con motivo de un temporal, adoptando las medidas precisas, avanza según lo previsto. Y la Iglesia califica de «inciertas» las informaciones facilitadas por el Concello a este diario respecto al retraso en el inicio de las obras al que se aludió desde la administración local.

Tras la contratación de un técnico al efecto, presentó en el Concello de Muros el 22 de febrero de 2023 (solo dos meses después de que se desplomase el templo) un proyecto técnico sobre medidas urgentes para asegurar la estabilidad y seguridad de las estructuras que resultaron afectadas.

En dicho proyecto se ponía ya de manifiesto la necesidad de que se procediese al retranqueo de la línea eléctrica, siendo concedida la licencia por el Concello para la realización de las obras el 15 de noviembre de 2023, y sin que la empresa distribuidora procediese a llevar a cabo tal actuación hasta el 31 de octubre de 2024. Y ello pese a que el Arzobispado había iniciado los trámites al efecto con la distribuidora en abril de 2023 y a que varias veces se dirigió al Concello denunciando la situación.

A partir de noviembre de 2024, una vez retirada la línea eléctrica, el Arzobispado dio inicio a las obras y al levantamiento 3D de lo que queda en pie de la capilla, una actuación exigida para poder redactar el proyecto de la fase dos de las obras, dirigida a la consolidación de los muros que siguen en pie y a la retirada y lectura de los paramentos pétreos caídos.

Al efecto se presentó en el Concello, en marzo de 2025, la memoria técnica de las actuaciones hechas entre noviembre y diciembre de 2024 y se solicitó el 11 de junio de 2025 licencia para iniciar la segunda fase de las obras, aportando el proyecto técnico.

Hay permiso de Patrimonio

A día de hoy, dicha solicitud de licencia no fue resuelta, pese a contar con autorización de Patrimonio desde el 27 de junio de 2025. El Concello acordó la ejecución subsidiaria de las obras de rehabilitación por resolución del 15 de julio de 2025, frente a la cual el Arzobispado ha presentado un recurso de reposición el pasado uno de agosto, que no ha sido resuelto.

«Es y ha sido siempre voluntad de este Arzobispado llevar a cabo las obras, sin que puedan imputarse al mismo los retrasos de otros agentes ni de los organismos públicos al resolver sobre la concesión de licencias y autorizaciones que son precisas para llevar a cabo obras sobre un inmueble especialmente protegido», señalan desde el Arzobispado.