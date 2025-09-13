El Museo del Grabado de Ribeira convocará un nuevo galardón en su 25 aniversario

El conselleiro de Cultura, José López Campos, asistió este sábado en Ribeira a la entrega de los premios Atlante del Museo del Grabado, que alcanza su edición número 16 y al que se presentaron 304 obras de 224 artistas (55 menores de 25 años) de 15 países: España, Italia, Portugal, Polonia, Argentina, Ucrania, Tailandia, Canadá, Francia, Chile, Israel, México, Turquía, Alemania y Colombia.

El acto, al que también asistieron el alcalde, Luis Pérez, y los directores xerais de Cultura, Anxo Lorenzo, y Turismo, Xosé Manuel Merelles, contó con la actuación de la soprano Esperanza Mara.

Asistieron también los alcaldes de A Pobra, José Carlos Vidal, y Porto do Son, Luis Oujo.

Asistentes al acto de entrega de los galardones. / Suso Souto

El vicepresidente de la Fundación Museo del Grabado y propietario del museo, Javier Expósito, anunció que el próximo año patrocinará un nuevo premio, en honor a su esposa, Pilar Seoane, coincidiendo con el 25 aniversario del centro museístico.

Marco Poma acudió desde Italia para recoger personalmente el premio Ramiro Carregal, el de mayor dotación ecomómica del certamen Atlante (5.000 euros).

Los dos premios Concello de Ribeira (2.500 €) fueron para Vittorio Venturoli, de Italia, y Áurea Muñoz del Amo, de Badajoz.

El Premio Congalsa (2.500 euros) fue para Nuttakarn Vajasut, de Tailandia; el Premio Galicia-Pedras de Santiago (2.500 euros) para Rosa María García Martínez, de Vigo; y el Premio Manuel Ayaso, para menores de 25 años, para Sara Vettorello, de Italia.

A mayores, se otorgaron 5 menciones de honor a Ekin Yagman, de Arabia Saudí; Miguel Muñoz, de Madrid; Mirta Gendin, de Argentina; Manuel Lareo, de A Coruña; y Erika Suda, de Italia.

El conselleiro dijo que Galicia «é un referente internacional e de prestixio do gravado artístico» y elogió «o importante papel que desenvolve o Museo de Artes do Gravado como dinamizador cultural, en especial no rural». «Co voso traballo facedes de Ribeira, e polo tanto de Galicia, un dos referentes dentro dos grandes proxectos do mundo do gravado a nivel internacional», añadió.