Rescatan a un grupo de senderistas cuando hacían una ruta de noche en Carnota
Ellos mismos avisaron a Emerxencias al ver que no podían avanzar cuando estaban cerca de la cueva de la Casa da Xoana
Europa Press
Un grupo de personas, que practicaban durante las últimas horas del viernes una ruta de senderismo en Carnota han tenido que ser rescatadas debido a la falta de medios para continuar el camino en plena oscuridad, que les pilló de imprevisto y les impidió continuar.
Ellos mismos llamaron al 112 Galicia alrededor de las 21.45 horas. Explicaron que se les había hecho de noche en plena ruta de senderismo en la zona de O Pindo, cerca de la cueva de la Casa da Xoana, y que no tenían medios para continuar en la oscuridad.
El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) activó un operativo en el que participaron la Guardia Civil, el Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Muros y la Policía Local de Carnota.
Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar, pero comprobaron que se trataba de una zona complicada y que había que recorrer a pie una distancia importante para llegar hasta las personas.
Poco antes del transcurso de las tres horas, los miembros del GES confirmaron que habían localizado a los senderistas en buen estado, por lo que los llevaron hasta sus vehículos.
- Vecinos de la nueva urbanización de Milladoiro buscan vías legales para clausurar una «pensión»
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago
- Casi la mitad de las fincas sin limpiar en Galicia son de dueño desconocido
- Galicia recoge una cosecha histórica de uva, pero 'los precios se hunden
- Patricia Iglesias no se descarta como candidata socialista a la Alcaldía de Santiago
- Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería
- Fallece Julia Estremera, rostro solidario de Santiago a través de Afexdi
- Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»