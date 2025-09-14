Se hunde de madrugada un barco en el puerto de Portosín

Nuevo susto en un puerto de la comarca del Barbanza. Y, de nuevo, afortunadamente, sin víctimas. Una embarcación de madera, de unos doce metros de eslora, se fue a pique en la madrugada de este domingo en el puerto sonense de Portosín.

El Sievil llevaba varios meses amarrado a ese muelle y, aunque no estaba abandonado, sí llevaba unos meses sin uso, pues su propietario, un armador noiés, lo había vendido.

La embarcación había acumulado en los últimos días cierta cantidad de agua. De momento se desconocen las causas y las circunstancias del hundimiento.

El Sievil figura de alta en el Registro General de la Flota Pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con fecha 1 de abril de 1992, y de baja desde el 5 de agosto del año pasado, con puerto base en Ribeira y dedicado a las artes menores en el Cantábrico.

El pasado lunes día 1 se producía en el puerto de Ribeira un incendio a bordo del arrastrero Awadi, al parecer provocado por una chispa durante unos trabajos de reparación.

En este caso, las tareas de extinción duraron cuatro días y se logró evitar que el buque, de cincuenta metros de eslora, acabase hundiéndose.

El pasado uno de marzo se hundía en el puerto ribeirense el pesquero Cíes, de 10 metros de eslora, aunque finalmente se pudo reflotar.