La lluvia obliga a suspender la procesión de la Guadalupe en Rianxo y a aplazar el espectáculo pirotécnico

La no muy intensa pero constante lluvia que este domingo cae en Rianxo en medio de un manto de niebla obligó a suspender las tradicionales procesiones terrestre y marítima de la Virxe da Guadalupe en el día grande de los festejos que en su honor comenzaron el viernes y se prolongarán hasta el domingo.

Tras la misa solemne oficiada en la iglesia parroquial de Santa Columba, la comisión de fiestas tuvo que adoptar la dura decisión de suspender la procesión, lo que causó una gran consternación entre las miles de personas que acudieron a la villa para honrar a la patrona de Rianxo en su día grande.

Rostros apenados tras conocerse la suspensión de la procesión. / Suso Souto

Frente al altar de la capilla de la Guadalupe, numerosas personas rezaron y se fotografiaron ante la imagen de la Virxe Moreniña, que estos días comparte protagonismo en el templo con la imagen de la Guadalupe mexicana que se venera en la localidad de Xesta (A Lama). Desde esa localidad acudió una delegación de cuarenta vecinos para participar en los actos festivos.

Y es que la comisión de fiestas de Os Prados, de A Xesta (A Lama) y la Asociación A Moreniña de Rianxo participan este año en un intercambio sociocultural. La imagen de la Virxe da Guadalupe (conocida como A Moreniña) acudió a la Romaría Mexicana que tuvo lugar el lunes 11 de agosto en la citada localidad pontevedresa, donde se venera a la Virxe de Guadalupe mexicana, que ahora devuelve la visita a los rianxeiros.

Misa solemne oficiada en la iglesia parroquial de Santa Columba. / Cedida

Se trata de una fiesta que se celebró por primera vez en 1967 cuando un grupo de emigrantes en México trajo la imagen de La Morena a la capilla de Os Prados y organizó una churrascada amenizada por mariachis.

Y precisamente un grupo de mariachis (el grupo Perla) actuó este domingo ante la capilla de la Guadalupe, en su honor.

El mariachi Perla cantando este domingo ante la capilla de la Guadalupe. / Cedida

Igualmente, en los actos festivos de la Guadalupe participa este domingo una delegación de cuarenta vecinos de Requejo de Sanabria, donde se venera la imagen gemela de la Moreniña (las dos son copias de la original, del siglo XIII, que se custodia en Extremadura, hechas en pasta de papel por Fray José de Santiago, monje del Monasterio de los Jerónimos de Cáceres).

En cuanto a la programación de las Festas da Guadalupe de Rianxo, este domingo amenizan la verbena Beatriz y Arizona. El lunes se celebra el Día das Juadalupeñas, con numerosos juegos, competiciones y romería para los cientos de integrantes de las peñas. Por la noche actúan Unión y Fuerza y Gran Parada.

El martes 16 será el Día de Padrón y estará dedicado a la cultura urbana. Amenizarán la verbena Cougar y Marbella. El miércoles 17 será el Día dos Nosos Maiores. Por la noche actuarán Cayenna y Los Satélites. El jueves 18 las calles del casco histórico se engalanarán para el Feirón Mariñeiro, ambientado en 1925. En el festival Noite Folk actuarán Benofán, Alvariza y Maruxa e Coralia. Amenizarán la verbena la Banda Gaudí y la orquesta New York.

A la izquierda, la imagen de la Guadalupe de A Lama y, a la derecha, la de Rianxo. / Cedida

Finalmente, el viernes 19 estará dedicado a los más pequeños, con Festa da Espuma y una Verbena Infantil, a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona.

El broche a las fiestas lo pondrán la Noite de Bengalas y el multitudinario canto de la Rianxeira por parte de todos los asistentes a la verbena, en la que actuarán las orquestas Mar de Arousa, Ritmo Joven y Saudade, así como el espectáculo pirotécnico previsto para la noche de este sábado y que tuvo que ser aplazado por la lluvia.

Y después, el Nazareno

Ese mismo día, el viernes 19, A Pobra tomará el relevo con las Festas do Nazareno. Actuarán Monoulious Dop y la disco móvil Disketoca.

En la jornada del sábado día 20 amenizarán la verbena América, G Face y Juanma López DJ.

El domingo 21, día grande del Nazareno, tras la misa solemne de las 10.30 horas dará comienzo la tradicional procesión de las mortajas, en la que desfilará la Banda de la Escuela Naval de Marín. Por la noche actuará la orquesta Panorama. El lunes 22 habrá Fiesta Infantil y Fiesta Holi Pobra y amenizará la verbena El Combo Dominicano. A la medianoche será el espectáculo de fuegos artificiales y acuáticos con drones.